Marvel Studios agrega a su logotipo un icónico momento del MCU

Apareciendo al comienzo de cada película de Marvel Cinematic Universe, el logotipo de Marvel Studios se ha vuelto icónico por derecho propio. Sin embargo, ese logotipo animado ha estado lejos de ser estático desde que Iron Man de 2008 lanzó la franquicia de gran éxito. Si bien las primeras versiones solo mostraban paneles de los cómics, Marvel Studios luego comenzó a incorporar clips cortos de películas de MCU, con diferentes películas que usaban variantes propias. Ahora, Marvel Studios ha mostrado una nueva versión del logo en WandaVision que trae imágenes de Avengers: Endgame, incluyendo a Tony Stark / Iron Man usando su versión del Infinity Gauntlet.

El logotipo de WandaVision incorpora varios de los momentos más icónicos de Endgame antes de pasar a una especie de blanco y negro antiguo para combinar con la estética del programa. Entre las escenas que se muestran se encuentran Steve Rogers / Capitán América atrapando a Mjolnir, Pepper Potts / Rescue durante la batalla contra Thanos y los Vengadores saltando en el tiempo. Sin embargo, el chasquido de Iron Man es quizás el momento más importante no solo en ese logotipo, sino en el MCU en su conjunto.

Durante el clímax de Endgame, Iron Man le robó las Infinity Stones a Thanos y las puso en su Nano Gauntlet. Tony luego chasqueó los dedos, limpiando al Titán Loco y su ejército mortal. Aunque este acto salvó a la Tierra, la tensión de usar el Nano Gauntlet mató a Iron Man, finalmente cerrando su historia en el MCU. Si bien hay una serie de escenas icónicas en Endgame, el chasquido de Tony es, quizás, el más importante, ya que el acto termina permanentemente a Thanos, preparando así el escenario para el futuro.

No está claro en este momento si el metraje de Endgame será estándar para Marvel Studios en el futuro. Debido a los retrasos causados ​​por la pandemia de COVID-19 en curso, WandaVision es el primer proyecto de MCU que se lanzó desde Far From Home, que incluyó un tributo en el universo a Tony al final del logotipo de Marvel Studios. Sin embargo, Black Widow estaba inicialmente programado para abrir antes del lanzamiento de WandaVision. Como tal, no está claro si esa película tenía la intención de debutar con el nuevo logotipo por primera vez o si usa algo diferente, lo que hace que la versión de WandaVision sea una variación. Aún así, no importa lo que suceda en el futuro, el logotipo de Marvel Studios en WandaVision deja en claro que estamos viviendo en un mundo posterior a Endgame al comenzar la Fase Cuatro con un homenaje al momento más grande de Infinity Saga.

Escrita por Jac Schaeffer y dirigida por Matt Shakman, WandaVision está protagonizada por Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff / Scarlet Witch, Paul Bettany como Vision, Randall Park como el agente Jimmy Woo, Kat Dennings como Darcy Lewis, Teyonah Parris como Monica Rambeau y Kathryn Hahn como Agnes. Los nuevos episodios se transmiten los viernes en Disney +.