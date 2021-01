Cobra Kai por fin cierra varios vacíos que dejaron las películas

Puede ser difícil justificar la ausencia de un personaje importante de la franquicia cuando el actor que los interpretó no regresa para una secuela. The Karate Kid Part II tuvo este problema con la actriz Elisabeth Shue, quien interpretó al interés amoroso de Daniel LaRusso (Ralph Macchio) Ali Mills en la primera película y que no estuvo presente en la secuela.

El siempre popular “murieron fuera de la pantalla” es una manera fácil pero a menudo insatisfactoria de resolver este problema, y ​​quizás un poco exagerado para una película de kárate de adolescentes. La serie Karate Kid usó mejor la técnica de “desaparecido por un tiempo” en sus secuelas para enviar a la madre de Daniel a varios puntos del país y dejarlo al cuidado del Sr. Miyagi (Pat Morita).

Pero el arco de la historia de un interés amoroso es un poco más complicado que el de un padre. Ahora que Cobra Kai reunió a Daniel y Ali décadas después, tenemos una imagen más completa de cómo se desarrolló su relación.

Columbia / The Karate Kid

¿Por qué Daniel y Ali rompieron?

The Karate Kid Part II dejó insatisfechos a los fanáticos del romance de la primera película. La ruptura de Daniel y Ali ocurre fuera de la pantalla la noche del baile de graduación al comienzo de la película, lo que deja a Daniel para relatar la historia al Sr. Miyagi mientras todavía usa su esmoquin azul y su camisa de vestir con volantes. De alguna manera, según el relato de Daniel, Ali destrozó el auto que el Sr. Miyagi le dio en la primera película y reveló que estaba saliendo con un jugador de fútbol de UCLA en el transcurso de la misma noche, y eso es todo.

A diferencia de muchos, este momento está muy lejos de ser icónico y deja a Ali en el olvido y sin razón. Ni siquiera fue tan cruel con Johnny (William Zabka), quien se negó a aceptar su ruptura y la acosó a ella y a Daniel durante toda la primera película. Las dos ofensas separadas de las que se queja Daniel ante el Sr. Miyagi se sienten como un error de cálculo, como si la película se esforzara demasiado por ganar puntos de simpatía por Daniel.

Netflix / Cobra Kai

¿Qué cree Ali que pasó la noche de su ruptura?

Con el regreso de Ali Mills Schwarber al Valle durante la tercera temporada de Cobra Kai, el público finalmente puede escuchar su versión de esa noche, que le explica a Johnny, Daniel y su esposa Amanda (Courtney Henggeler) en una fiesta. Con la sabiduría de la edad, el equipo detrás de Cobra Kai es lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que quizás no deberías confiar en todo lo que un adolescente tiene que decir sobre su ruptura.

Según Ali, había estado insistiendo a Daniel durante un tiempo sobre los frenos de ese viejo automóvil, y fue culpa de ellos, no de su forma de manejar, lo que provocó el accidente. El futbolista de UCLA realmente era solo un amigo, pero Daniel, explica, “saca conclusiones” y asumió lo peor.

Ali admite que incitó a Daniel, esperando que él aprendiera la lección y se diera cuenta de que su falta de confianza era su problema, no el de ella. Desafortunadamente, incluso el Sr. Miyagi probablemente tendría que admitir que Daniel aprende bastante lento. La pelea que siguió terminó con la relación y mantuvo intactas las ideas erróneas de Daniel al respecto durante más de 30 años.

Cobra Kai temporada 3 ahora se transmite en Netflix.

*Con información de Looper