Chris Evans y el Capitán América están listos para regresar al MCU

Según los informes, el actor está en negociaciones con Marvel Studios para regresar al Universo Cinematográfico de Marvel como Steve Rogers, también conocido como Capitán América.

Según Deadline, el regreso de Evans como Steve Rogers, también conocido como Capitán América, sería para un futuro proyecto de MCU contemplando un segundo proyecto también. Según los informes, los términos del acuerdo también son para una aparición coprotagonizada o invitada similar a Robert Downey Jr. en Captain America: Civil War y Spider-Man: Homecoming, y no para una cuarta entrega en la franquicia cinematográfica de Captain America.

Marvel Studios

Hubo rumores en febrero de 2019 de que Marvel le ofreció a Evans la oportunidad de trabajar detrás de la cámara en un posible proyecto de MCU. Esto supuestamente sería para que Evans dirigiera algunos episodios de las diversas series limitadas que Marvel está trayendo al servicio de transmisión de Disney +.

Chris Evans le pasó el escudo del Capitán América a Sam Wilson (Falcon) en los momentos finales de Avengers: Endgame. Steve Rogers regresó de colocar las Infinity Stones en sus lugares apropiados en el pasado cuando era un anciano, retirándose así de ser un superhéroe. Esto preparó los eventos de The Falcon and the Winter Soldier de Disney +, con los héroes titulares enfrentando el legado de Cap.