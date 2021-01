Películas clásicas llegarán a YouTube de forma gratuita

Durante el mes de enero, Universal lanzará las famosas películas clásicas de monstruos como Drácula, Frankenstein y El hombre invisible en YouTube de forma gratuita.

Un total de siete películas clásicas de monstruos de Universal, varias de las cuales han recibido el tratamiento de remake / reinicio a lo largo de las décadas, están programadas para llegar al canal de YouTube Fear: The Home of Horror este mes a partir del viernes 15 de enero. en horario de las 8 p.m. GMT (2 p.m. hora de Guatemala) el 15 de enero con Drácula (1931) y La Momia (1932).

Drácula. 1931 / Universal

El 16 de enero pertenece a la familia Frankenstein, con Frankenstein (1931) y Bride of Frankenstein (1935); finalmente, el 17 de enero Fear: The Home of Horror comenzará a albergar The Invisible Man (1933), The Wolf Man (1941) y Abbott And Costello Meet Frankenstein (1948).

Frankenstein, 1931/Universal

Después de publicarse en YouTube, cada una de estas siete películas estará disponible para su transmisión gratuita durante una semana.