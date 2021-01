HenryCavillSuperman el hashtag que presiona a Warner Bros.

Los fanáticos de Superman de Henry Cavill están mostrando su amor usando #HenryCavillSuperman mientras expresan su deseo de ver más de él en el DCEU.

Los fanáticos de DC Extended Universe han recurrido a las redes sociales para mostrar su amor por Superman de Henry Cavill. #HenryCavillSuperman actualmente es tendencia en Twitter, ya que los fanáticos expresan su aprecio por la interpretación de Cavill del personaje y su deseo de ver más de él en un DCEU dirigido por Zack Snyder.

Batman Vs Superman / Warner Bros

Cavill hizo su debut como Superman en Man of Steel de 2013 y repitió el papel en Batman v Superman: Dawn of Justice y Justice League. En 2016, comenzaron a circular noticias sobre una secuela de Man of Steel, y el nombre de Matthew Vaughn se unió al proyecto al año siguiente. El año después de eso, se informó que Warner Bros.estaba apuntando a una fecha de lanzamiento de 2020 para la película, pero poco después, el futuro de Cavill como Superman se puso en duda cuando se supo que saldría del DCEU. Esto luego se consideró falso, pero el papel de Cavill más allá de la próxima Liga de la Justicia de Zack Snyder sigue siendo un misterio.

La Liga de la Justicia de Zack Snyder está protagonizada por Ben Affleck como Batman, Gal Gadot como Wonder Woman, Henry Cavill como Superman, Amy Adams como Lois Lane, Jason Momoa como Aquaman, Ezra Miller como Flash, Ray Fisher como Cyborg, Jeremy Irons como Alfred Pennyworth, Diane. Lane como Martha Kent, Ciarán Hinds como Steppenwolf, Jesse Eisenberg como Lex Luthor y JK Simmons como el comisionado Gordon. La miniserie de cuatro partes se estrena en HBO Max en marzo.