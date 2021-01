La salida de Affleck del DCEU canceló varios proyectos fílmicos

Joe Manganiello, quien estaba listo para interpretar a Deathstroke en The Batman, habló sobre cómo la partida de Ben Affleck sacudió varios otros proyectos de DCEU.

Antes de que The Batman de Matt Reeves entrara en producción, había planes para un proyecto de Batman en solitario que sería dirigido por Ben Affleck con el actor Joe Manganiello interpretando a Deathstroke / Slade Wilson. En una entrevista reciente, Manganiello compartió su decepción por la cancelación de la película DCEU de Affleck.

“Probablemente la peor llamada telefónica que he recibido fue cuando The Batman no estaba sucediendo”, dijo Manganiello a The Hollywood Reporter. El actor también mencionó que recibió varias llamadas de seguimiento informándole que otros proyectos futuros de Deathstroke habían sido cancelados.

“Luego hubo otras siete llamadas telefónicas que siguieron a la otra relacionada con otros proyectos de Deathstroke que no estaban sucediendo, así que esos fueron difícil.”

Affleck comenzó a trabajar en una película en solitario de Batman después de aparecer por primera vez como Bruce Wayne en Batman v Superman: Dawn of Justice de 2016. Inicialmente, Affleck estaba destinado a escribir, dirigir y protagonizar dicha película en solitario, pero finalmente decidió renunciar al proyecto.

Si bien no se sabe mucho sobre el proyecto cancelado de Batman de Affleck, Manganiello dio recientemente información sobre la trama de la película. “Fue una historia realmente oscura en la que Deathstroke era como un tiburón o un villano de película de terror que estaba desmantelando la vida de Bruce de adentro hacia afuera. Fue algo sistémico: mató a todos los cercanos a Bruce y destruyó su vida para intentar convertirlo en sufrir porque sintió que Bruce era responsable de algo que le sucedió “.

Manganiello apareció por primera vez como Deathstroke en la Liga de la Justicia de 2017 durante una escena posterior a los créditos con Lex Luthor de Jesse Eisenberg. El personaje está listo para hacer una aparición en la Liga de la Justicia de Zack Snyder y recientemente se informó que Manganiello apareció en el set para volver a filmar.

Tras la salida de Affleck del proyecto Batman, Matt Reeves asumió el cargo de director. La próxima película de Reeves se llama The Batman y estará protagonizada por Robert Pattinson como una versión más joven del Caballero Oscuro mientras comienza a limpiar las calles de Gotham. La película también presentará una versión más oscura de The Riddler, interpretado por Paul Dano.

Batman comenzó a filmar en enero de 2020, pero tuvo que ser suspendido en marzo debido a la pandemia de coronavirus (COVID-19) en curso. Si bien la filmación pudo reiniciarse en septiembre de 2020, tuvo que detenerse una vez más después de que Pattinson dio positivo por coronavirus. Desde entonces, la filmación se ha reanudado y se espera que finalice en febrero de 2021.

Dirigida por Matt Reeves y escrita por Reeves y Mattson Tomlin, The Batman está protagonizada por Robert Pattinson como Bruce Wayne / Batman, Andy Serkis como Alfred Pennyworth, Jeffrey Wright como James Gordon, Zoë Kravitz como Selina Kyle / Catwoman, Colin Farrel como Oswald Cobblepot / The Penguin, Paul Dano como Edward Nashton / The Riddler, John Turturro como Carmine Falcone y Peter Sarsgaard como el fiscal de distrito Gil Colson. La película llega a los cines el 4 de marzo de 2022.