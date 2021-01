The Mandalorian fue la serie más pirateada del 2020

La exitosa serie de Disney Plus The Mandalorian ganó el (desafortunado) título del programa de televisión más pirateado de 2020, a través del popular sitio de torrents BitTorrent.

Según un análisis de TorrentFreak informado por IndieWire, Game of Thrones fue el programa de televisión más pirateado durante siete años consecutivos. Pero la serie de HBO terminó en la primavera de 2019 y The Mandalorian llegó ese otoño. La primera temporada de The Mandalorian lo llevó a convertirse en el programa número 3 más pirateado en 2019. Luego se disparó al número 1 en 2020.

Disney+ / The Mandalorian

Obviamente no es un gran logro, pero refleja la popularidad del programa y de Disney Plus, que superó los 80 millones de suscriptores en diciembre, solo 13 meses después del lanzamiento. En comparación, Netflix tiene 190 millones de suscriptores después de 13 años de transmisión.

En segundo lugar para 2020 se ubicó la serie de superhéroes con calificación R de Amazon The Boys, uno de los programas originales más vistos de Prime Video. El éxito de ciencia ficción de HBO Westworld quedó en tercer lugar. Los vikingos de Amazon obtuvieron el cuarto lugar, Star Trek: Picard de CBS el quinto, seguidos por Rick y Morty de Adult Swim, The Walking Dead de AMC, The Outsider de HBO, The Arrow de CW y The Flash de CW.