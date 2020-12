” WW 1984″ el mejor estreno de una película en pandemia

“Wonder Woman 1984” llegó a los cines el día de Navidad y aseguró la apertura de taquilla más alta de cualquier película que se estrenó en los Estados Unidos desde que la pandemia de coronavirus paralizó la industria del entretenimiento a mediados de marzo.

El domingo, Warner Bros.reveló que la película recaudó 16,7 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá. “Wonder Woman 1984” fue uno de los primeros grandes éxitos de taquilla de Hollywood que se estrenó en los cines y se transmitió el mismo día.

El lanzamiento simultáneo estaba destinado a adaptarse a un número limitado de salas de cine abiertas, a una capacidad limitada de asientos y a un público en general que sigue temiendo volver a los cines.

Casi la mitad de los suscriptores de HBO Max vieron “Wonder Woman 1984” el día de Navidad.

AT&T, matriz de Warner Bros., dijo el domingo que casi la mitad de sus suscriptores de HBO Max vieron “Wonder Woman 1984” el día de Navidad. A principios de diciembre, el servicio de transmisión tenía alrededor de 12,6 millones de clientes.

Warner Bros. Pictures

“Wonder Woman 1984 batió récords y superó nuestras expectativas en todas nuestras métricas clave de visualización y suscriptores en sus primeras 24 horas en el servicio. Durante estos tiempos tan difíciles, fue agradable darles a las familias la opción de disfrutar de esta película edificante en casa, donde ver el cine no era una opción”. Andy. Forssell, vicepresidente ejecutivo y gerente general de la división directa al consumidor de WarnerMedia.

El éxito teatral de la película ha llevado al estudio a acelerar una tercera entrega de la franquicia Wonder Woman, dijo la compañía. Será escrito y dirigido por Patty Jenkins, quien dirigió las dos películas anteriores y la semana pasada, dejó en claro que no volvería a la franquicia si no hubiera un modelo teatral hecho posible para la película.

De cara al fin de semana, los analistas no estaban seguros de si la película podría superar los casi $ 10 millones que “The Croods: A New Age” obtuvo durante su primer fin de semana durante el Día de Acción de Gracias. Existía la preocupación de que la audiencia en HBO Max canibalizara significativamente la venta de entradas.

Aún así, incluso con una gran recaudación de taquilla, existe preocupación de los fanáticos y críticos sobre Warner Bros. DC Extended Universe.

Una semana antes de debutar en los EE. UU., “Wonder Woman 1984” obtuvo una calificación de “Fresco” del 88% en el sitio de reseñas Rotten Tomatoes de 92 reseñas. A partir del domingo por la tarde, ese puntaje se redujo al 65% de 285 reseñas.

Si bien la estrella de la película, Gal Gadot, fue ampliamente elogiada, la película en sí fue criticada por su historia débil, inconsistencias en la trama y CGI de baja calidad.

A modo de comparación, la primera película de “Wonder Woman”, estrenada en 2017, obtuvo una puntuación del 93%, la más alta de todas las películas del Universo Extendido de DC. Las fiestas privadas para ver películas y las pantallas de gran formato como IMAX y Dolby eran la vía más popular para que los espectadores vieran la última película durante el fin de semana festivo, dijo la compañía.