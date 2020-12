Las 10 mejores películas de Navidad que ver en Netflix

Este año la Navidad está inevitamemente marcada por las restricciones sanitarias a causa del COVID-19. Pero pasar unas fiestas en casa y solo en compañía de nuestros convivientes no significa que el espíritu navideño no siga muy vivo… y qué mejor para darle rienda suelta que una buena película.

Aunque la mayoría de películas de temática navideña tratan sobre el amor y la esperanza, también existen brillantes cuentos de Navidad, criaturas asombrosas y reinvenciones de la leyenda de Santa Claus tanto en animación como en imagen real. Estas son 10 de las mejores películas navideñas del catálogo de Netflix.

POLAR EXPRESS

Dirigida por Robert Zemeckis con Tom Hanks como protagonista y utilizando la tecnología de captura de movimiento para su animación, Polar Express presenta el emotivo viaje de un niño a bordo de un tren que se dirige al Polo Norte, donde descubrirá que la magia existe, siempre que creas en ella

KLAUS

De producción española, y con nominación al Oscar incluida, la cinta de animación Klaus narra la historia de un cartero que es enviado a un remoto pueblo del Polo Norte donde conocerá a un afable carpintero que resultará ser nada menos que el mismísimo Papá Noel.

EL GRINCH

Un clásico navideño donde los haya. El pequeño y festivo pueblo de Villa Quién se enfrenta a una criatura conocida como El Grinch, interpretado exagerada y magistralmente por Jim Carrey, cuya mayor ambición es arruinar la Navidad a sus vecinos.

HOLIDAYS

Antología de historias de terror ambientadas en distintas festividades que cuenta con capítulos de grandes directores como Kevin Smith o Adam Egypt Mortimer. Ocho depravadas historias de miedo entre las que se incluye una de Navidad -y la búsqueda de un padre del regalo perfecto para su hijo- así como una de Año Nuevo y otra sobre el conejo de Pascua.

FUEGO CRUZADO POR NAVIDAD

De producción alemana, y con ciertos ecos del cine de los hermanos Cohen, Fuego cruzado por Navidad narra la historia de un hombre que, tras frustrar un asesinato, huye junto a la víctima de las personas que intentan matarle, mientras una misteriosa desconocida va tras su pista.

ARTHUR CHRISTMAS: OPERACIÓN REGALO

Otro cuento de Navidad en formato animación. Un viejo y cansado Santa Claus quiere jubilarse, y dejar toda su responsabilidad sobre su responsable pero poco alegre hijo Steven. Pero todo se complica cuando uno de los niños que ha sido muy bueno no recibe su regalo, desencadenando una aventura tan entretenida como familiar.

EL ORIGEN DE LOS GUARDIANES

El Origen de los Guardianes narra la lucha de Papá Noel, el conejo de Pascua, el hada de los dientes y otros grandes personajes mágicos, convertidos en un improvisado pero eficaz grupo de superhéroes, contra una peligrosa sombra que quiere robar la ilusión y los sueños de los niños.

CRÓNICAS DE NAVIDAD 1 Y 2

Con una historia original de Netflix, Crónicas de Navidad narra la historia de dos hermanos que causan un accidente en el trineo de un Papá Noel un tanto excéntrico, interpretado por Kurt Russell. Desde ese momento, tendrán que vivir con Santa Claus hasta que logren salvar el espíritu navideño. La segunda entrega cuenta con un villano mucho más peligroso, que pretende destruir la Navidad para siempre.

A VERY MURRAY CHRISTMAS

También producido por Netflix, y nominada a los premios Emmy, este especial navideño presentado por Bill Murray reúne a las celebridades más inesperadas para repartir humor, música y alegría mientras se homenajean los programas clásicos de estas fechas.

BLACK MIRROR: BLANCA NAVIDAD

Aunque no es propiamente una película -es un episodio especial- no podía faltar la Negra Navidad de Black Mirror. Otra enrevesada historia distópica donde las inteligencias artificiales, las celebraciones navideñas, los secretos y los pecados del pasado se entrelazan a través del pasado, presente y futuro de sus protagonistas. Para leer más Netflix Listas ¡Conseguir este tesoro es imposible! Demuestra que nos equivocamos Hero Wars | Patrocinado Las mujeres de Hollywood que no te dist …