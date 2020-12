Legendary podría evitar que sus películas se estrenen vía stream

La semana pasada Warner Bros. dejó caer una noticia significativa para la industria cinematográfica: todas sus películas de 2021, incluyendo Dune, se estrenarán en cines y HBO Max de manera simultánea. La decisión, desde luego, tiene como fin generar ingresos más allá de la taquilla, pues la mayoría de salas del mundo siguen sin reanudar su operación al 100% debido a la pandemia. Sin embargo, no todos los socios de Warner vieron con buenos ojos este movimiento.

De acuerdo a la información de Deadline, Legendary Pictures, productora responsable de Dune y Godzilla vs. Kong, películas cuya distribución depende de Warner y ya están confirmadas para debutar en HBO Max, no está de acuerdo con el estreno de sus largometrajes en dicha plataforma. La compañía cinematográfica habría enviado cartas legales a Warner cuestionando la decisión, ya que no se consultó con ellos a tiempo e interfiere con sus planes.



Legendary, según el citado medio, tenía una oferta sobre la mesa para llevar Godzilla vs. Kong a Netflix a cambio de 250 millones de dólares, lo que también significaba renunciar a la distribución de Warner. Y si lo anterior fuera poco, la productora se encuentra descontenta porque no se les comunicó el movimiento anticipadamente. El corto periodo de tiempo evitó que tomaran medidas para proteger sus largometrajes, por lo que ahora estarían considerando desafiar la decisión por la vía legal.

Legendary tenía una oferta sobre la mesa para llevar Godzilla vs. Kong a Netflix a cambio de 250 millones de dólares (foto concepArt)

La productora y otros socios habría aportado 165 millones de dólares para la filmación de Dune y Godzilla vs. Kong, mientras que el porcentaje restante correspondía a Warner. Es por este motivo que Legendary tendría todo el derecho de plantar cara a la estrategia de estreno en HBO Max. ¿Se aproxima una batalla legal en camino? No se puede descartar. Otra opción es que las dos compañías establezcan un nuevo acuerdo que satisfaga sus pretensiones.

Más descontentos con la estrategia de Warner y HBO Max

Deadline asegura que existen otros socios que están disgustados por el movimiento y por los modos de actuar de Warner. Aunque todos están conscientes que la compañía está pasando por un momento complicado a causa de la pandemia, y que triunfar en los cines es un hecho imposible en la actualidad, no aprueban que todos los estrenos de 2021 se ofrezcan a través de HBO Max. Y es que las productoras creen que, una vez que la distribución de la vacuna sea masiva, los cines se recuperarán antes de finalizar dicho año.

*Con información de Deadline