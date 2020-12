Ícaro abre sus alas

En el año de la pandemia, el cine no se detuvo. Festivales y salas alrededor del mundo se las ingeniaron para seguir en actividad. La virtualidad, eso sí, fue el principal vehículo para que el público no perdiera el vínculo con el sector. En Centroamérica, la tendencia no fue distinta y las proyecciones en ‘streaming’ se han convertido en una forma efectiva de continuar mostrando creaciones audiovisuales. En ese contexto arranca hoy el Festival Ícaro. Es la edición 23 y se antoja como diverso en cuanto a producciones nacionales.

El Ícaro 2020 se puede seguir desde su página web (www.festivalicaro.com). En ella, a partir de mañana podrán verse todas las películas en competición. La gran mayoría son de acceso libre. Apenas algunas son de pago, pero el pase no supera los Q40.

La película inaugural es ‘Pólvora en el corazón’. El filme, dirigido por Camila Urrutia, aborda la amistad de dos chicas y sus cuestionamientos sobre qué hacer durante un ataque que sufren. “Es una película muy personal, como ópera prima, basada un poco en mi juventud. Recopilé muchas historias durante mis veintes y treintas y quería dejar plasmada mi experiencia en la ciudad de Guatemala como una mujer lesbiana, una mujer artista”, puntualizó la directora en conversación con medios.

Del lado guatemalteco también sobresale ‘La Llorona’, de Jayro Bustamante. El director, quien buscará la nominación al Oscar en la categoría de película extranjera, resalta el valor del momento actual del cine guatemalteco como un paso más en la creación de una verdadera industria cinematográfica. En la presentación del festival, recordó cómo hace unos años no podían filmarse dos cintas al mismo tiempo por falta de capacidades. Ahora, reflexionó, tuvo la posibilidad de filmar su aproximación al mito sincrético con un ‘crew’ mayormente nacional.

En el festival también se podrá ver un trabajo documental sobre La Olla Comunitaria y una comedia familiar para no videntes. Sobre el movimiento de asistencia alimentaria durante la pandemia, el realizador Pepe Arriaga expuso que la base fue la necesidad de recolectar alimentos para personas en situación de calle. La dinámica se replicó en El Salvador y Honduras. “La solidaridad no tiene límites”, afirmó. Por su parte, Erick Gálvez presenta ‘El mastodonte’, un experimento de cine para no videntes. La cinta es una comedia que aborda temas como el amor, el matoneo y la niñez.

Del lado centroamericano, varias propuestas destacan. Costa Rica llega con películas diversas que hablan de la búsqueda de identidad en ese país, así como acerca de pensar “al otro” y entenderse también como “el otro”. A la cabeza, el documental ‘Hasta que muera el sol’, de Claudio Carbone. También aparece Estefani Céspedes con ‘El sicópata’, que habla acerca del primer asesino serial identificado en Costa Rica. Además, Natalia Solórzano presenta su ópera prima: ‘Avanzaré tan despacio’. Es una pieza casi kafkiana en la que un grupo de personajes se enfrenta al laberinto de la burocracia en una fila para hacer un trámite.

Este año será virtual, sí, pero también tendrá funciones presenciales. Se realizarán en el Teatro al Aire Libre del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Otra de las actividades asociadas es un encuentro iberoamericano de cineastas emergentes. Participarán 103 personas.

Ícaro, que arrastra más de 20 años de experiencia, se ha convertido en una mirada al cine en Centroamérica y a la vez una ventana al cine de otras latitudes. Para Urrutia, la trayectoria del festival es también la de muchas de las personas que hoy hacen cine: “Recuerdo los primeros [Ícaros] recién egresada de la escuela de cine”, puntualizó al hablar sobre esos esfuerzos constantes por hacer una cultura cinematográfica en el país. “Nos acompañó a los jóvenes cineastas a crecer”. Por eso, la realizadora no duda en ver esperanza en medio de la situación actual: “Hay una luz y está en el cine”.