Se estrena, por fin, «Selena: The Series» a Netflix

iempre se puede conocer más de un ídolo, aunque se hayan visto películas y series anteriores. Ese es el caso de “Selena: The Series” , una producción de Netflix de dos partes que retrata los orígenes y el ascenso de la difunta reina de la música tejana quizás con más lujo de detalle.

La primera parte abarca la infancia y adolescencia de Selena y sigue su ascenso, de tocar con su familia en bodas y restaurantes hasta sus primeros éxitos en la música tejana y su contrato con una empresa discográfica. La segunda, más sobre su vida como una estrella.



Son nueve capítulos los que conformarán esta nueva historia, cabe recordar que anteriormente se han realizado otras producciones acerca de la vida de la también conocida como la «Madona Tejana». Estos primeros episodios giran más en torno a los esfuerzos de la familia Quintanilla por establecerse en Texas y el proceso creativo que derivó en la creación de Los Dinos, la banda de A.B. Quintanilla que acabaría siendo el acompañamiento de Selena.

“Si empezaba a prepararme para el papel y no me lo daban, al menos me habría divertido investigando sobre Selena”

dijo Serratos en una entrevista c previo al estreno de la serie.