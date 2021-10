Joaquin Phoenix no está seguro de que veamos una secuela de Joker

A pesar del éxito masivo de Joker y los informes anteriores sobre una secuela en proceso, Joaquin Phoenix aún no está seguro de qué le depara el futuro a su Príncipe Payaso del Crimen.

En una entrevista reciente con The Playlist, Phoenix no descartó un regreso como personaje, pero no está seguro de que suceda una secuela. “No lo sé“, dijo cuando se le preguntó sobre otra película de Joker. Luego explicó que, si bien él y Phillips encontraron interesante su opinión sobre el Joker, no parece haber ninguna noticia oficial sobre una secuela.

“Este es un tipo interesante. Hay algunas cosas que podríamos hacer con este tipo y podríamos explorar más. ¿Pero en cuanto a si realmente lo haremos? No lo sé”. Joaquin Phoenix

El Joker del director Todd Phillips llegó a los cines en octubre de 2019 y casi de inmediato rompió las expectativas de taquilla. La película se estrenó con una enorme suma de Us$96,2 millones, con un presupuesto supuestamente de solo Us$55 millones. Para la mayoría de las películas importantes, esos números acelerarían una secuela, y en mayo, los informes sugirieron que Phillips se había apuntado para dirigir Joker 2.

Poco después del lanzamiento de la película, Phillips reveló que le encantaría regresar para una secuela de Joker y trabajar con Phoenix nuevamente.

“Cuando una película gana Us$1 mil millones y cuesta Us$60 millones, por supuesto que surge. Pero Joaquín y yo realmente no lo hemos decidido. Estamos abiertos”, explicó. “Quiero decir, me encantaría trabajar con él en cualquier cosa, francamente. Entonces, ¿quién sabe? Pero tendría que tener una resonancia temática real de la forma en que lo hizo este, en última instancia, sobre el trauma infantil y la falta de amor, y la pérdida de la empatía “. Todd Phillips

Joker terminó con Us$335.45 millones a nivel nacional y la asombrosa cantidad de Us$738.97 millones a nivel internacional para una recaudación mundial de Us$1.07 mil millones. La película con clasificación R rompió innumerables récords, y no solo fue la primera película con clasificación R en superar los Us$1 mil millones en taquilla, sino que también fue la mayor apertura internacional de octubre de todos los tiempos y el mayor lanzamiento mundial de todos los tiempos para Octubre.

Joker fue igualmente el título más grande tanto para Phillips como para Phoenix, marcando un récord personal para ambos hombres.