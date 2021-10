El cine centroamericano, en una muestra y un libro

Hacer visible el trabajo cinematográfico realizado en el área centroamericana es el objetivo común del libro ‘Cine centroamericano y caribeño siglo XXI’ y de la ‘Muestra de cine centroamericano’. La presentación de la publicación de Extravertida Editorial será el punto de arranque de la muestra, hoy a las 12:30 horas. La serie de actividades se transmitirán de hoy al 8 de octubre por medio de la web http://casabukowski.com.

Un libro para empezar

Entre los 13 escritores que comparten la autoría del libro se encuentran los guatemaltecos Javier Payeras y Sergio Valdés Pedroni. La editorial señala que este primer libro será el punto de partida de una colección de ensayos dedicados al cine periférico, independiente y en los márgenes.

El libro Cine centroamericano y caribeño siglo XXI incluye ensayos de distintos autores.

El cineasta destacado

Uno de los puntos focales de la muestra será la retrospectiva de las películas del director guatemalteco-mexicano Julio Hernández Cordón. En el libro, Miguel Martín describe a Hernández como “el más grande de los directores del cine centroamericano del presente, el verdadero referente de una obra cinematográfica regional que, en su conjunto, vive demasiado ensimismada con los problemas más que en su plasmación artística”.

Las cintas de Hernández que se proyectarán son: ‘Maleza’, ‘Se escuchan aullidos’, ‘Marimbas del infierno’, ‘Atrás hay relámpagos’, ‘Hasta el sol tiene manchas’, ‘Polvo’ y ‘Te prometo anarquía’.

Además, se transmitirán 10 largometrajes y nueve cortometrajes de directores de la región.

Los puntos de vista

La muestra incluirá mesas de discusión, en las que participarán, entre otros, Sebastián Lojo, Luis Aceituno, Javier Payeras y Julio Hernández Cordón, por Guatemala; Marcela Zamora, Julio López, Brenda Vanegas, de El Salvador; Laura Bermúdez y Jorge Chávez, de Honduras; Gabriel Serra, de Nicaragua; Aaron Acuña, Alexandra Latishew y María Lourdes Cortés, de Costa Rica, además de Antonio Peláez y Javier Tolentino, de España. El horario será a las 12:30 horas.

‘Tras las guerras el largo camino hacia la impunidad’, sábado 2 de octubre.

‘Las mujeres toman la cámara’, lunes 4 de octubre

‘ La diversidad lingüística: indígenas y afros’, miércoles 6 de octubre

‘El cine de Julio Hernández Cordón’, viernes 8 de octubre

Los organizadores afirman: “Somos una comunidad de soñadores a quienes nos gusta transformar los desafíos en realidad. No creemos en lo imposible; no tenemos límites; no creemos en las fronteras. Creemos en la cultura, el arte, el cine y la literatura. Somos ciudadanos del mundo y estamos en todas partes”.