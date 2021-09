“Grease”, 50 años de “A uan ba buluba balam bambú”

John Travolta y Olivia Newton-John son la imagen del instituto Rydell High para una generación de cinéfilos, que se ha ido ampliando gracias a las programaciones sucesivas de la película en televisión, pero Grease trasciende a los actores.

El musical cumple 50 años sobre el escenario, en 1971 se estrenó en Chicago, y ahora regresa a la escena española con nuevo reparto “lleno de caras muy jóvenes”, ha reseñado este miércoles en rueda de prensa su director, David Serrano.

El equipo creativo de Billy Elliot, SOM Produce, ha sido el encargado de poner en marcha este proyecto que tiene como objetivo hacer algo “diferente a los anteriores”, según explica Serrano.

Una versión, de la que también se ha encargado de la adaptación, en la que ha potenciado la “parte humorística hasta el punto de llegar al ‘clown’ y que se ha renovado con coreografías potentes y espectaculares” de Toni Espinosa, que han sido posibles gracias a un elenco que canta, interpreta y baila.

“Ha sido un lujo trabajar con estos chavales y haber tenido la oportunidad de ensayar tanto tiempo”, explica Espinosa.

La popular escena del coche en el taller Greased Lightnin y como colofón You’re the one that I want, en versión española son algunas de las canciones que no faltan en el musical.

Pero además el montaje aporta una escenografía diferente a las vistas en otros, un homenaje al Pop Art, “llena de color, alegre, aporta buen rollo y felicidad”, indica Serrano.

