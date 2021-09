Disney+ anuncia 11 series de Star Wars para los próximos años

La fecha de estreno de El libro de Boba Fett se reveló hoy, junto con la primera sinopsis del programa del cazarrecompensas y un nuevo póster. Junto con la noticia, The Hollywood Reporter compartió que es uno de los muchos proyectos en proceso para el servicio de transmisión. El medio afirma que la serie 11 está prevista para los próximos años. No deja en claro si este número incluye programas de acción en vivo y animados, pero debería ser una noticia emocionante para los fanáticos de Star Wars independientemente.

Diciembre verá el debut de The Book of Boba Fett, que remontó la llegada de la temporada 3 de The Mandalorian. El regreso de ese programa ahora llegará en 2022, junto con una segunda temporada de la serie animada The Bad Batch. Suponiendo que los programas animados sean parte de los 11 de THR, son tres.

His story is only beginning. The Book of @BobaFett, an all-new Original Series, starts streaming December 29 on @DisneyPlus. #TheBookOfBobaFett pic.twitter.com/bWPg0D0Z6l — Star Wars (@starwars) September 29, 2021

La precuela de Rogue One, Andor, acaba de terminar la filmación, y Obi-Wan Kenobi se encuentra actualmente en producción. Junto con los programas existentes, las dos series llenarán aún más los vacíos entre las precuelas de Star Wars y la Trilogía original. También está The Acolyte de Leslye Headland, la primera historia de acción en vivo ambientada mucho antes de la saga Skywalker. Finalmente, está la serie Lando Calrissian que está en proceso.

Junto con The Book of Boba Fett, Disney + también verá otro spin-off de Mandalorian: Ahsoka, que supuestamente traerá a Ezra Bridger, Thrawn y Sabine Ren de Rebels al mundo de acción en vivo. Curiosamente, THR también dice que Rangers of the New Republic todavía está en proceso, aunque un informe de Variety en mayo dijo que el programa ya no estaba en desarrollo activo.

De cualquier manera, todavía hay varios programas sin contabilizar. Existe la posibilidad de que Star Wars: Visions tenga una segunda temporada dada la recepción que ha recibido hasta ahora. También han circulado rumores de que Knights of the Old Republic podría llegar al cine, pero un programa de televisión es igual de probable. Disney + ha demostrado ser un terreno fértil para los nuevos programas de Marvel, por lo que es probable que se estén preparando más programas de Star Wars centrados en historias originales, junto con todos los derivados de los personajes existentes.

Fuente: The Hollywood Reporter