Muere Willie Garson, el Stanford Blatch de Sex and the City

El actor Willie Garson, conocido por su papel de Stanford Blatch en la serie Sex and the City falleció a los 57 años. Su hijo, Nathen Garson, confirmó la muerte en su perfil de Instagram: “Te quiero mucho papá. Descansa en paz, estoy orgulloso de que compartieras todas tus aventuras conmigo y de todo lo que conseguiste. (…) Siempre fuiste la persona más fuerte, divertida e inteligente que he conocido”.

La plataforma HBO también dedicó unas palabras al actor, que poco antes del fallecimiento estuvo trabajando en el rodaje de la serie And Just Like That… que servirá de secuela de Sexo en Nueva York. Entre 1998 y 2004, Garson formó parte del reparto de la popular producción durante sus seis temporadas, junto a Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis y Kim Cattrall.

Su personaje, un amigo íntimo de la protagonista, Carrie, se convirtió en uno de los favoritos del público y fue tomando importancia a lo largo de la serie hasta protagonizar su propia línea argumental a través de un romance con el bailarín de Broadway Marcus Adant. “Willie Garson era en vida, como en la pantalla, un amigo devoto y una luz brillante para todos. (…) Creó uno de los personajes más queridos de HBO y fue miembro de nuestra familia durante casi 25 años. Nos entristece profundamente enterarnos de su fallecimiento”, indicó el canal HBO en un comunicado.

El productor de Sex and The City Michael Patrick King añadió: “Su espíritu y dedicación a su oficio estuvieron presentes todos los días en el rodaje Él estuvo allí, dándonos todo incluso cuando estaba enfermo”. Se desconoce la causa exacta del fallecimiento, aunque Garson recibió tratamiento de cáncer en los últimos años.

Garson también trabajó en White Collar, NYPD Blue, y Hawai 5.0., pero su papel estrella fue en Sex and The City, una producción que triunfó entre el público y la crítica: se llevó tres Globos de Oro y un Emmy a la mejor serie de comedia o musical, y convirtió en una estrella mundial a Sarah Jessica Parker, amiga de Garson en la vida real.

También te puede interesar: