Paranormal Activity 7 se estrenará exclusivamente en Paramount +

La séptima entrega de la franquicia de películas Paranormal Activity se estrenará exclusivamente en Paramount +.

El primer avance de Paranormal Activity: Next of Kin revela que la próxima entrega de la franquicia de terror con metraje encontrado se estrenará exclusivamente en Paramount + el 29 de octubre, justo a tiempo para Halloween. Esta séptima entrega de la serie de películas servirá como un reinicio, en lugar de una continuación.

Dirigida por William Eubank y escrita por Christopher Landon (escritor / director de Freaky and Happy Death Day), Next of Kin reimaginará la amada franquicia creada por Oren Peli que se lanzó en 2007 con Paranormal Activity, una película de terror de bajo presupuesto y metraje encontrado, sobre una joven pareja aterrorizada por una entidad misteriosa.

Landon ha escrito para películas anteriores de la franquicia, incluida la escritura de Paranormal Activity 2-4 además de escribir / dirigir Paranormal Activity de 2014: The Marked Ones. La entrega más reciente fue Paranormal Activity: The Ghost Dimension de 2015, que recibió críticas relativamente malas y provocó que la franquicia se suspendiera indefinidamente.

Actividad paranormal: Next of Kin está protagonizada por Emily Bader, Roland Buck III, Dan Lippert y Henry Ayers-Brown en los papeles principales. La película está producida por Landon, Jason Blum, Oren Peli, Steven Schneider y Jenny Hinkey. La película se estrena el 29 de octubre en Paramount +