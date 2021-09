Killmonger ¿el mejor villano de MCU, en cualquier realidad?

Nueva serie de Marvel Studios, What if…? ha desafiado a sus espectadores a ver diferentes lados de las historias de Marvel que quizás nunca hubieran considerado. Esto incluye todo, desde convertir al Doctor Strange en un villano hasta convertir a T’Challa en el nuevo Star-Lord. Sin embargo, la serie también amplía los arcos de personajes que existen en la línea de tiempo principal de Marvel Cinematic Universe. Esto incluye el viaje de Erik Killmonger y cómo incluso en otras realidades, podría ser considerado el mejor villano de MCU.

En la superficie, las acciones de Erik Killmonger marcan casi todas las casillas de villano. Sin embargo, a medida que las capas se retiran, es fácil ver que es más un alma torturada que una entidad maliciosa. En Black Panther, está moldeado por un deseo de venganza y un intenso sentimiento de abandono por parte de su pueblo, después de que el rey de Wakanda asesinara a su padre. Como resultado, arremete y apunta a usar la tecnología de su familia para librar la guerra a los opresores. Desafortunadamente, aunque su causa tiene un origen comprensivo, sus acciones resultan demasiado radicales para quedarse atrás.

What if…? toma esta idea y se compromete aún más, haciendo que el plan de Killmonger funcione aún más suavemente y mostrando sus habilidades como manipulador y estratega. El episodio muestra a Killmonger salvando a Tony Stark, lo que le valió un lugar como director de seguridad de Stark. Esto inicia un efecto de cascada que expone a Obadiah Stane e introduce drones mecánicos que toman el lugar del traje de Iron Man. A lo largo del episodio, Killmonger es retratado como un aliado de algunos de los héroes más grandes de Marvel, pero su lado más oscuro cobra vida a medida que gana más poder.

Durante una misión, Killmonger logra matar a T’Challa antes de que pueda convertirse en rey, así como al amigo de Stark, James Rhodes. Este fue un paso pequeño pero importante en su plan de control, ya que sus muertes se utilizaron para desencadenar una guerra entre Wakanda y Estados Unidos. Stark finalmente se entera de esta traición y se enfrenta a Killmonger, solo para ser asesinado por una lanza Vibranium. Con la lanza como arma homicida, el general Ross deduce que Wakanda está buscando la guerra y es hora de responder a la llamada. Black Panther solo mostró brevemente el lado despiadado de Killmonger, mostrándolo matando tanto a su novia como a Ulysses Klaue a sangre fría. What if…? va aún más lejos, dando contexto a cómo fue tan fácil para él tomar las vidas que ahora cubren su cuerpo como cicatrices.

Killmonger luego mata a Klaue, como en la película, y lleva su cuerpo a Wakanda. Hace que parezca una muestra de buena fe, y el rey T’Chaka le da la bienvenida con los brazos abiertos, uniéndose a la lucha contra Estados Unidos. Después de eso, usa la tecnología que ayudó a desarrollar para los Estados Unidos contra ellos y emerge como un héroe de Wakanda. Como resultado, se le otorgan los poderes de la hierba en forma de corazón y se convierte en la Pantera Negra de su realidad. Esto significa que su plan de la película se lleva a cabo con éxito, ya que la guerra que orquestó le demuestra a Wakanda que no se puede confiar en los estadounidenses. En última instancia, puede lograr todos los objetivos que no logró en Black Panther.

El episodio hace un gran trabajo al mostrar cuán inteligente y conspirador es Killmonger. Si bien jugó el juego largo en la película, este episodio lo muestra como capaz de seguir la mayor parte del MCU durante al menos una década antes de lograr lo que buscaba hacer. Si bien los villanos como Thanos pueden hacer lo mismo, sus motivaciones no son tan variadas como las de Killmonger. El personaje siempre ha sido complejo, e incluso cuando murió en la película, todavía era posible ver en él al niño asustado que perdió a su padre. Killmonger es un villano inteligente y persistente que nunca deja que sus emociones se interpongan en sus objetivos. Con la película y What if…? demostrando que es capaz de lograr lo que se propone, es difícil no considerarlo el mejor villano de MCU en todas las realidades.

Para ver cómo Killmonger llegó al poder, el último episodio de What If…? se está transmitiendo ahora en Disney +.