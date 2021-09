Diego Luna, Premio Platino Honorario

Diego Luna será galardonado con el Premio de Honor en la VIII edición de los Premios Platino del Cine Iberoamericano, con el que se reconoce “su intensa carrera en el audiovisual iberoamericano” y “su labor de difusión de la cultura de habla hispana y portuguesa”.

El actor mexicano es, con solo 41 años, uno de los “máximos exponentes de la industria audiovisual iberoamericana en todo el mundo”, ha señalado la organización de los Platino en un comunicado.

Inmerso en el mundo de la cultura desde su nacimiento, Diego Luna (Toluca de Lerdo, 1979), debutó con 8 años en el cortometraje El último fin de año, de Javier Bourges, y su salto a la fama fue en 2001 con Y tu mamá también, de Alfonso Cuarón.

Desde entonces, el actor ha trabajado tanto en la industria iberoamericana -Soldados de salamina (2003), de David Trueba; Solo Dios sabe (2006), de Carlos Bolado, o Rudo y cursi (2008), de Carlos Cuarón-, como en grandes producciones de Hollywood como La terminal (The Terminal)(2004), de Steven Spielberg, o la más reciente, Un día de lluvia en Nueva York (A Rainy Day in New York) (2019), de Woody Allen.

Sin olvidar su participación en el universo de Star Wars con Rogue One, junto a Felicity Jones, interpretando a Cassian Andor, personaje que retomará en la serie homónima.

También apareció en numerosas telenovelas mexicanas durante la década de los 90, aunque el papel televisivo más conocido de Luna es el de Miguel Ángel Félix Gallardo en la serie Narcos: México, con el que obtuvo el Premio Platino a la mejor interpretación masculina en miniserie.

Y como director, es autor de los largometrajes Abel (2010), César Chávez (2014) y Sr. Pig (2016).

Con Gael García Bernal puso en marcha la muestra ambulante gira de documentales, festival itinerante dedicado a la promoción del cine de no ficción a lo largo de la geografía mexicana. Y en 2008 fundaron la productora Canana Films.

También te puede interesar: