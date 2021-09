Pablo Alborán lleva su música a “La casa de papel”

Este viernes 3 de septiembre se anunció que La Casa de Papel contará con uno más en las filas de la revolución, pero no lo hará desde el lado de la actuación, sino que formando parte de la banda sonora. Ese nombre que se suma es nada más ni nada menos que el cantante español, Pablo Alborán.

La música ha sido una parte importante en el desarrollo de la historia que narra la popular serie que creó Alex Pina y la incorporación de Alborán solo da cuenta que esperan cerrar de buena manera la trama.

De hecho, el artista expresó su alegría a través de Instagram, donde aseguró que “no puedo está más feliz” y entregó sus agradecimientos a la producción.

Los fanáticos del intérprete español podrán escuchar su voz en la versión que hizo junto a la artista madrileña, Cecilia Krull, quien ya forma parte del proyecto e interpretó My Life is Going On, tema central de La Casa de Papel desde el primer capítulo.

La canción se llama Grândola Vila Morena, el himno que los revolucionarios portugueses hicieron sonar el 25 de abril de 1974, con motivo de la Revolución de los Claves que terminó por derrocar al dictador Salazar.

Cabe señalar que ya están disponibles los primeros cinco episodios de La Casa de Papel en Netflix de la quinta y última temporada. Para ver el resto, habrá que esperar hasta el 3 de diciembre.

