En el multiverso C-132 Rick and Morty son de carne y hueso

La cuenta oficial de Twitter de Adult Swim lanzó un teaser pocos días antes del final de la temporada 5 en dos partes de Rick y Morty, provocando versiones de acción en vivo de los personajes principales, con Christopher Lloyd como Rick Sanchez y Jaeden Martell como Morty. No se ha revelado en qué episodio aparecerán los dos, pero el tweet ha sido titulado “C-132”, una referencia a uno de los muchos multiversos que existen en el universo de Rick y Morty. C-132, en particular, es el universo del que se dice que son las versiones de Rick y Morty de los dos primeros volúmenes de la serie de cómics.

Los siguientes dos episodios de Rick and Morty Season 5 se emitirán el 5 de septiembre en Adult Swim, con el Episodio 9, “Rickmurai Jack” y el Episodio 10, “Forgetting Sarick Mortshall”. La promoción muestra al dúo de acción en vivo, cuyas versiones animadas son expresadas por el co-creador de la serie Justin Roiland, pasando a través de uno de los portales verdes icónicos de Rick hacia una versión de acción en vivo del laboratorio de garaje del científico. Rick de Lloyd se vuelve hacia Morty y le dice: “Morty, estamos en casa”.

Esta no es la primera vez que Lloyd interpreta a un científico loco, ya que es mejor conocido por su papel del Dr. Emmett “Doc” Brown en la trilogía de Back to the Furure. En esas películas, sin embargo, Lloyd tenía a Marty McFly de Michael J. Fox ya un DeLorean que viajaba en el tiempo; ahora, tendrá una pistola de portal y un nieto neurótico.

Esta tampoco es la primera vez que Lloyd trabaja con Roiland en un proyecto de Rick and Morty. Antes de su carrera de cinco temporadas y contando en Adult Swim, Rick y Morty comenzaron como un corto animado titulado Las aventuras animadas de Doc y Marthi, una parodia de las películas de Regreso al futuro, en la que Lloyd repitió su papel icónico como Doc. Brown. Debido a los comienzos de la serie como una parodia de Regreso al futuro, solo tiene sentido que Lloyd regrese en un episodio de acción en vivo como el epónimo Rick Sanchez.

Originalmente se suponía que la temporada 5 de Rick y Morty emitiría 10 episodios durante 10 semanas. Sin embargo, los dos últimos episodios se retrasaron y ahora se transmiten como una conclusión de dos partes. No está claro si la parte de acción real será un episodio completo o solo una escena extendida en una historia más larga.

