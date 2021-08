Anya Taylor-Joy protagonizará nueva versión de “Nosferatu”

La actriz de ascendencia hispana Anya Taylor-Joy, una de las promesas con más futuro de Hollywood, confirmó este martes que abordará una nueva mirada al clásico del terror Nosferatu junto al cineasta Robert Eggers.

La joven, nacida en Estados Unidos y con ascendencia argentina y española, dio una entrevista al periódico Los Angeles Times en la que habló de sus numerosos y suculentos proyectos futuros, entre los cuales se encuentra este “remake” de Nosferatu.

“Todos mis amigos me dicen como: ‘¿Qué estás haciendo? Tómate… un… descanso'”, contó la actriz.

“Pero los personajes son demasiado buenos. No sería capaz de lidiar con esto si no dijera ‘sí’. No lo superaría. Prefiero ir por ello y hacer lo mejor que pueda”, añadió.

Dirigida por F.W. Murnau, Nosferatu (1922) es una película clave dentro del cine expresionista alemán y su trama se centra en la figura de un aterrador vampiro.

Las primeras informaciones sobre esta película aparecieron en agosto de 2017, cuando se supo que la actriz estaba en negociaciones para ponerse al frente de esta cinta.

Este sería el tercer proyecto de Taylor-Joy con Eggers puesto que con él ya trabajó en The Witch (2015), la sorprendente cinta de terror que dio a conocer a esta actriz.

Además, tienen pendiente de estreno The Northman, en donde Taylor-Joy forma parte de un elenco sensacional compuesto por Nicole Kidman, Willem Dafoe, Ethan Hawke, Alexander Skarsgård y Björk.

La intérprete de 25 años es uno de los nombres de moda de la industria audiovisual tras triunfar con el retrato de una ajedrecista prodigio en la exitosa serie The Queen’s Gambit.

