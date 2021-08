What if…? Debuta como la serie más ambiciosa e impredecible de Marvel hasta la fecha

Estrenada en Disney + el 10 de agosto, What if…? es la última entrada en Marvel Cinematic Universe y rápidamente demuestra ser más que una serie animada estándar. El programa está lleno de elementos del MCU, pero imbuye sus historias y personajes con nuevos niveles de energía. Creado por el veterano de Trollhunters A.C. Bradley, What If …? podría ser el proyecto de televisión más ambicioso de Marvel Studio hasta el momento. Si los episodios iniciales de la serie animada son algo por lo que pasar, ¿y si …? también podría ser el proyecto más exitoso de Marvel Studios hasta la fecha.

What if…? es una serie de antología en la que cada episodio profundiza en un entorno diferente y una variedad de personajes de MCU. En los tres episodios proyectados para los críticos, el programa saltó de los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial a los rincones más lejanos de la galaxia del MCU.

Teniendo lugar a través de un multiverso en expansión, cada episodio explora una nueva realidad en la que una sola desviación del canon establecido del MCU conduce a héroes, villanos, vidas y muertes radicalmente diferentes. La serie está unida por el Vigilante, un Jefferey Wright del elenco perfecto, que observa todas estas realidades y sirve efectivamente como el narrador al estilo Rod Serling de los mundos cambiantes.

El estilo de animación del programa recuerda al Spider-Man: Into the Spider-Verse inspirado en los cómics (pero en una escala televisiva más ajustada) y es consistentemente impresionante. Si bien el doblaje específico en tomas cercanas puede parecer un poco fuera de lugar a veces, el programa puede realizar grandes escenas de acción y secuencias masivas de espectáculo. Hay una fluidez en la serie que no delata el peso de los personajes y el mundo que los rodea. Le da a las escenas de acción un nivel de inventiva y movimiento que incluso las mejores películas de MCU han tenido problemas para igualar y ayuda a que el programa se destaque como una de las partes visualmente más emocionantes de la MCU.

Al igual que el cómic con el que comparte un nombre, las conexiones inherentemente sueltas entre los universos permiten a los creadores profundizar en diferentes géneros y tonos con cada exploración, y con la libertad de cambiar o matar a cualquier personaje que deseen por el bien de la historia.

A veces, los episodios se inclinan más hacia la acción. Otras veces, el programa se inclina más hacia la comedia. Incluso hay un episodio que reposiciona a un personaje en una luz realmente aterradora. Es una salva de apertura impresionante del próximo departamento de animación de Marvel Studios y una promesa del tipo de proyectos ambiciosos que podrían surgir de esta faceta de la MCU.

Más allá del elenco de voces, que presenta una mezcla de veteranos de MCU que regresan y sustitutos sólidos, la serie se siente completamente en sintonía con el MCU y, al mismo tiempo, sigue siendo lo suficientemente experimental como para abrazar por completo las desviaciones de la trama y los conceptos que nunca volarían a lo grande. pantalla. Hay indicios de una trama global potencial que podría unir los mundos, pero el programa se centra sabiamente en las nuevas realidades por encima de todo, creando historias agradables con aristas únicas.

Con una segunda temporada ya en desarrollo, What if…? se consolida con confianza como uno de los rincones más emocionantes de la MCU en términos de puro potencial narrativo y ejecución.

Creado por A.C. Bradley, What If …? ya se encuentra en Disney +, con nuevos episodios todos los miércoles.