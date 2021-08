The Suicide Squad establece un récord de taquilla en la noche de estreno

The Suicide Squad, escrito y dirigido por Gunn, generó Us$4.1 millones en los avances del jueves por la noche, el mayor número para una película con clasificación R desde que comenzó la pandemia del coronavirus (COVID-19), según lo informado por Deadline. La película también fue la primera vista previa del jueves por la noche de Warner Bros. en bastante tiempo, probablemente antes de la pandemia.

Otras películas con clasificación R lanzadas durante la pandemia con vistas previas del jueves por la noche incluyen Demonslayer de Funimation, que ganó Us$3.8 millones y The Forever Purge de Universal / Blumhouse, que recaudó Us$1.3 millones. The Suicide Squad ganó solo un poco más que Birds of Prey de DC, que ganó $ 4 millones en avances del jueves cuando se estrenó antes de la pandemia en febrero de 2020.

The Suicide Squad se lanzó en HBO Max antes de lo esperado, apareciendo en los cines y de forma gratuita en el servicio de transmisión a las 7 p.m. el 5 de agosto, a diferencia de su lanzamiento simultáneo previsto en los cines y HBO Max el 6 de agosto. El lanzamiento anticipado también coincide con el cumpleaños de Gunn.

Las proyecciones de taquilla para la película de DC esperan que la película gane Us$30 millones en su fin de semana de estreno nacional. A pesar de las preocupaciones sobre la disminución del tráfico en los cines debido a un aumento en los casos de COVID-19, algunos expertos en taquilla sugieren que The Suicide Squad podría superar los Us$40 millones durante su estreno de 3 días.

The Suicide Squad ya está en los cines y se transmite por HBO Max.