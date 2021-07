Benjamín Levy Aguilar, el nuevo rostro guatemalteco en Hollywood

“Me fui de Guatemala a los 18 años. De un día para el otro decidí cambiar mi vida e irme del país. Estaba en depresión y necesitaba una aventura”. Esta es la confesión que hace el actor Benjamín Levy Aguilar a elPeriódico.

El artista, quien se encuentra filmando la serie The Woman in the house para Netflix, ha comenzado a trazar su camino en Hollywood gracias a oportunidades que llegaron en los últimos años. Sin embargo, desde muy joven enfrentó grandes retos y oportunidades que le han hecho madurar.

El deporte, el primer refugio

Levy cuenta a elPeriódico que cuando atravesaba momentos difíciles en su familia se refugiaba en el futbol. Su padre falleció y a los 11 años tuvo una oportunidad con ese deporte. “Me obsesioné con el fútbol”, relata. En otras entrevistas ha declarado que realmente sufría de una especie de Trastorno Obsesivo Compulsivo. Sin embargo, este problema jugó a su favor. Cuando el AC Milán vino a Guatemala a reclutar niños y adolescentes obtuvo el primer premio MVP y goleador. “Me fui a Italia representando Guatemala”, cuenta. Sin embargo, un golpe cambiaría nuevamente su destino. Tenía 13 años y jugaba con el equipo de La Aurora Sub 15 cuando se quebró el fémur, lo que lo obligó a dejar este deporte.

Más adelante comenzó a practicar el Krav Maga, que es una disciplina de defensa personal Israelí. “Aprendí gracias a mi mentor en Grupo Golán. Saqué varios cursos de guardaespaldas y me volví instructor de Krav Maga en Grupo Golán”. Gracias a este entrenamiento trabajó en la seguridad durante las elecciones presidenciales de 2011.

La búsqueda de la paz

Benjamín ejerció como guardaespaldas muy poco tiempo y luego llegó el momento de tomar una decisión. Ante él se abrió la oportunidad de continuar su entrenamiento en Israel. Sin embargo, algo lo hizo cambiar de rumbo y dirigir sus pasos a Estados Unidos. “Sentí una necesidad de irme de Guatemala y buscar paz en mi corazón y una nueva aventura”.

De acuerdo con una entrevista que Benjamín concedió a https://brieftake.com/, Hollywood no le pareció, en principio, una opción. Sin embargo, su madre le sugirió que buscara su camino en la actuación. “Creo que el desafío y la emoción de eso era exactamente lo que necesitaba en ese momento de mi vida, porque no estaba feliz donde estaba y me recordó esa pasión que tenía por el fútbol y esa búsqueda de algo tan grande fuera de mí y me golpeó. Y tan pronto como me di cuenta, compré el boleto ese mismo día,y aterricé en Los Ángeles una semana después”, dijo a la publicación.

Con el elenco de la serie Filthy Rich.

De acuerdo con el portal IMDb, en 2012 logró realizar una aparición en la popular serie Glee, en la que apareció en el papel de un estudiante no identificado. En 2014 llegaron pequeñas intervenciones en Mostly Gostly: Have You Met My Ghoulfriend? Out of the Box, Dope y en Straight Outta Compton. En 2015, interpretó el personaje de Ben Belu en la miniserie Aloha Ha Ha. En 2016, tuvo papeles en Social Norm, My Life for Yours, Canis Major, Rukky, Spirit, Cultural Clash, Chicago P.D. y Before the Dawn.

Su gran oportunidad se dio al conseguir un contrato con la 20th Century Fox en la serie de Fox, Filthy Rich. En ella interpretó a Antonio Rivera, un padre soltero que es uno de los hijos ilegítimos de Eugene, el fundador de una cadena de televisión cristiana, cuyos secretos salen a la luz cuando muere. En la actualidad realiza grabaciones para la serie The Woman in the House que estará disponible a través de Netflix el próximo año.

