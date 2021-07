Marilyn Monroe: película de Netflix se estrenará en 2022

Netflix aplazó hasta 2022 el estreno de Blonde, la película sobre la vida de Marilyn Monroe que protagonizará la hispanocubana Ana de Armas.

Según una exclusiva de la revista Variety, la plataforma televisiva decidió aplazar el debut de esta esperada producción hasta el año que viene, sin confirmar una fecha específica por el momento.

De Armas (La Habana, 1988) protagonizará esta cinta biográfica sobre la intérprete rubia más famosa de Hollywood, titulada Blonde, basada en la novela homónima de Joyce Carol Oates y dirigida por Andrew Dominik (The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford ) para la plataforma Netflix.

La actriz dará vida a la protagonista de Some Like It Hot en un proyecto que lleva en producción desde hace casi diez años y que originalmente iba a protagonizar la actriz Naomi Watts.

