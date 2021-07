Michael B. Jordan trabajaba en un proyecto de la mano con HBO Max

Según Collider, Jordan y su compañía de producción Outlier Society ya han contratado a un escritor para escribir el guión, aunque no está claro de quién se trata. En cuanto al propio Jordan, se dice que puede interpretar al personaje principal, pero aún no se ha comprometido. Jordan y Outlier Society también están desarrollando una película para Warner Bros. y DC Films.

El nombre de Jordan ha estado flotando como reemplazo del Hombre de acero de Henry Cavill durante varios años, pero el propio Jordan ha dicho repetidamente con timidez que interpretar a Kal-El o cualquier otra versión de Superman no está en sus planes inmediatos. Incluso volvió a opinar sobre esos rumores recientemente después de que se anunció que J.J. Abrams y Ta-Nehisi Coates estaban desarrollando una película de Black Superman. “Quiero decir que no lo sé“, dijo Jordan en abril. “Realmente no sé qué está pasando con eso en particular, pero creo que los deseos de todos de ver protagonistas negros en papeles heroicos son realmente muy importantes. Veamos cómo se desenvuelven las cosas“.

“Me siento halagado de seguir hablando de estos rumores para interpretar personajes como ese. Quiero decir, como sabes, se rumorea que interpreto a tantos personajes diferentes a lo largo de los años”, agregó Jordan el mes siguiente. “Quiero decir, en este punto, es halagador, me siento honrado por ello. Y quienquiera que termine asumiendo ese papel, definitivamente es alguien a quien buscar”.

Creado por Tom Taylor, Nicola Scott y Robson Rocha, Val-Zod debutó en Earth 2 # 19 de 2014. Sus padres fueron asesinados antes de la destrucción de Krypton, y al llegar a la Tierra, se convirtió en un encerrado y pacifista. Sin embargo, finalmente salió de su escondite autoimpuesto, permitiendo que el sol amarillo de la Tierra produjera sus superpoderes.

Fuente: Collider