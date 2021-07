Masters of the Universe Revival debuta con críticas casi perfectas

Masters of the Universe: Revelation: Part 1 actualmente se encuentra con un tomatómetro del 97% en Rotten Tomatoes. Hasta ahora, 31 críticos han intervenido con sus índices de audiencia, con la mayoría a favor de la continuación de Kevin Smith de la serie original de He-Man. De las 31 reseñas críticas, solo una calificó Masters of the Universe: Revelation como Rotten.

Algunos de los elogios recibidos por la serie animada de He-Man lo llaman “simple, divertido y contado de manera eficiente” (Siddhant Adlakha de Polygon), “Un programa que se siente amorosamente consistente con la fuente y fresco al mismo tiempo” (RogerEbert Brian Tallerico de .com), “mucho más profundo y transformador que el programa original” (Kimberly Ricci de Uproxx), “un programa mejor y mucho más interesante por hacer más que simplemente pasar por una lista de verificación del servicio de fans, aunque todavía hay mucho de eso para todos “(Rob Bricken de i09), y” una carta de amor al mundo de Eternia de Kevin Smith y su equipo “(Evan Valentine de Comicbook.com).

La única reseña de Rotten de Grace Randolph, de Beyond the Trailer, decía que si bien Masters of the Universe: Revelation tiene “buenos elementos, pero no se acerca a la calidad de los otros programas de Powerhouse Animation“.

Si bien los críticos aprueban de manera abrumadora Masters of the Universe: Revelation, la puntuación de audiencia de la serie actualmente se encuentra en 37%, con 129 usuarios que pesan. Sin embargo, esto parece ser el resultado de que el resurgimiento de Masters of the Universe fue criticado. Muchas de las quejas van desde que los fanáticos estén decepcionados por la falta de He-Man hasta que otros denuncien el tiempo de pantalla que se les da a otros personajes de Eternia.

La serie cuenta con un elenco de estrellas que incluye a Mark Hamill, Lena Headey, Chris Wood, Susan Eisenberg, Tony Todd, Sarah Michelle Gellar y más. Junto con el renacimiento, también están disponibles para los fanáticos una línea de juguetes Masterverse de Mattel y un cómic precuela de Dark Horse.

Masters of the Universe: Revelation Part 1 está disponible para transmitir ahora en Netflix.