DC comparte el elenco que le dará vida a las voces de la película Injustice

Según THR, Injustice presenta a Justin Hartley como Superman, Anson Mount como Batman, Laura Bailey como Lois Lane y Rama Kushna, Zach Callison como Damian y Jimmy Olsen, Brian T.Delaney como Green Lantern, Brandon Michael Hall como Cyborg, Edwin Hodge como Mr. Terrific y Killer Croc, Oliver Hudson como Plastic Man, Gillian Jacobs como Harley Quinn, Yuri Lowenthal como Mirror Master, Flash y Shazam, Derek Phillips como Nightwing y Aquaman, Kevin Pollak como Joker y Jonathan Kent, Anika Noni Rose como Catwoman, Reid Scott como Green Arrow y Victor Zsasz, Faran Tahir como Ra’s al Ghul, Fred Tatasciore como el Capitán Atom, Janet Varney como Wonder Woman y Andrew Morgado como Mirror Master Soldier.

Warner Bros. Home Entertainment.

Lanzado en abril de 2013, Injustice: God Among Us es un juego de lucha en el reino de Mortal Kombat, que enfrenta a héroes y villanos de DC entre sí en combate. A diferencia de los cómics de DC, Injustice presenta un mundo en el que Superman se vuelve loco después de matar accidentalmente a Lois Lane, lo que obliga a Batman a reclutar héroes de todo el multiverso para detenerlo. También se lanzó digitalmente una serie de cómics precuela de Injustice, y se incluirá un adelanto de la película animada con el lanzamiento en casa de Batman: The Long Halloween Part Two.

Injustice está dirigida por Rick Morales. La película llega en el último trimestre del año en formato de video bajo demanda.