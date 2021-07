Festival de Cannes retomó su brillo

El Festival Internacional de Cine de Cannes celebró su edición 74, entre el 6 y el 17 de julio, luego de un año de paro obligatorio por la pandemia. Algunos aspectos hicieron única esta edición. He aquí algunos de ellos.

Sorpresa frustrada

¿Un error o exceso de emoción? Nadie sabe por qué el director estadounidense Spike Lee anunció que la película ‘Titanio’, de la directora francesa Julia Ducournau, era la gran ganadora al principio de la gala de cierre. A él le correspondía anunciar al intérprete masculino, pero al hacer el anuncio anticipado, le quitó el clásico suspenso a la clausura del festival. “Lo siento, metí la pata”, dijo Lee.

El filme de Ducournau es el más transgresor y violento de los 24 que competían por la Palma de Oro. Narra la historia de una mujer convertida en asesina compulsiva.

Latinoamérica como trasfondo

Una de las ganadoras del Gran Premio fue ‘Memoria’, dirigida por el tailandés Apichatpong Weerasethakul y protagonizada por Tilda Swinton. En el filme, Colombia tiene un lugar especial, ya que fue en ese país, específicamente en Bogotá, donde fue filmada. Además, en el elenco figuran los actores colombianos Juan Pablo Urrego y Elkin Díaz y el mexicano Daniel Giménez.

El cortometraje ‘Cielo de agosto’, de la directora brasileña Jasmin Tenucci, se llevó la Mención Especial.

Dos películas mexicanas triunfaron en la sección Una Cierta Mirada. ‘Noche de Fuego’ y ‘La civil’ vieron recompensada su participación con un premio.

Trayectorias reconocidas

En esta ocasión, la Palma de Oro de Honor la ganaron figuras legendarias. La actriz y directora estadounidense Jodie Foster y el director italiano Marco Bellochio. Ambos artistas brillaron en las distintas galas y fueron aplaudidos por carreras que abarcan más de 40 años.

El retorno de Sean Penn

Luego de un sonado fracaso con la cinta ‘Diré tu nombre’, su debut como director, muchos pensaban que Sean Penn no se atrevería a regresar a Cannes. Sin embargo, ‘ Flag Day’ le dio la oportunidad de reivindicarse, y aunque su cinta no trascendió demasiado su regreso fue ampliamente comentado, sobre todo, porque compartió créditos con su talentosa hija, Dylan, protagonista del filme.

Palmarés

– Palma de Oro: ‘Titanio’, de la francesa Julia Ducournau

– Gran Premio: ‘Un héroe’, del iraní Asghar Farhadi ‘ex aequo’ con ‘Compartment N. 6’, del finlandés Juho Kuosmanen

– Premio del Jurado: ‘La rodilla de Ahed’, del israelí Nadav Lapid ‘ex aequo’ con ‘Memoria’, del tailandés Apichatpong Weerasethakul

– Mejor Dirección: al francés Leos Carax por ‘Annette’

– Mejor Guión: los japoneses Ryusuke Hamaguchi y Takamasa Oe por ‘Drive my car’

– Mejor Actriz: la noruega Renate Reinsve por ‘The worst person in the world’

– Mejor Actor: al estadounidense Caleb Landry Jones por ‘Nitran’

– Palma de Oro de Honor: la actriz y directora estadounidense Jodie Foster y el director italiano Marco Bellochio

– Cámara de Oro: ‘Murina’, de la croata Antoneta Alamat Kusijanovic

– Palma de Oro al cortometraje: ‘All the crows in the world’, de la hongkonesa Tang Yi

– Mención especial al cortometraje: ‘Cielo de Agosto’, de la brasileña Jasmin Tenucci