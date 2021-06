Hyundai estrena un Netflix automotriz que permite probar antes de comprar su nuevo Ioniq 5 eléctrico

El Hyundai Ioniq 5 2022, el nuevo hatchback eléctrico de Hyundai, es un vehículo concebido para atraer a los compradores jóvenes, conocedores de la tecnología, con conciencia ambiental, y un alto ingreso disponible, para quienes los 45.000 dólares de precio inicial sería una cantidad razonable.

Toda la buena prensa que están generando los carros eléctricos en los últimos años combinada con la buena reputación que Hyundai ha ganado en la última década, haría parecer que esta es una apuesta segura para el fabricante surcoreano.

Al momento de su lanzamiento a finales de 2021, el Ioniq 5 contará con tecnología eléctrica de avanzada, con capacidad de aceptar un cargador rápido de 800-voltios, y de llevar a su batería del 10% al 80% en solo 18 minutos en un cargador DC de 350-kw, con una autonomía por carga de entre 290 y 250 millas por carga, dependiendo de si tiene la opción de tracción integral opcional o no. Por si lo anterior no fuese suficiente, el Ioniq 5 no solo carga energía sino que también la entrega, pudiendo funcionar como generador de energía para una gran cantidad de electrodomésticos, algo ideal para situaciones de camping.

Para mejorar aún más el atractivo del Ioniq 5, Hyundai le dio un diseño muy único, moderno y muy poco convencional con una profusión de líneas rectas viajando en varias direcciones que le da un aspecto de origami metálico, y una tonelada de personalidad.

Sin embargo, y a pesar de una larga y atractiva lista de aspectos favorables, Hyundai decidió estrenar con el Ioniq 5 un nuevo método de adquisición de vehículos a través de suscripción. Una especie de Netflix automotriz que parece diseñado para compradores indecisos. Este método le da la posibilidad al comprador potencial de suscribirse al uso de una unidad entre uno a tres meses, pagando un precio único que incluye seguro y mantenimiento.

Olabisi Boyle, vicepresidente de estrategia de movilidad de Hyundai Norte América, dijo en una entrevista con Automotive News que “quien lo prueba antes de comprarlo y descubre que puede funcionar en su vida diaria, tiende a querer pasar a ser propietario”. La opción de ‘probar antes de comprar’ de Hyundai podría ser la fórmula mágica que le dé el impulso necesario a los carros eléctricos para convertirse en la forma dominante de transporte personal en las próximas décadas.