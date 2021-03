Ford versus Jeep: la gran guerra de las todoterreno estadounidenses

Por primera vez en décadas Jeep está sintiendo la presión de la competencia sobre su icónica todoterreno Wrangler. La nueva Ford Bronco es un vehículo que fue diseñado meticulosamente para destronar, o al menor hacer peligrar, la supremacía de la Wrangler como la gran camioneta todoterreno estadounidense.

Al igual que la Wrangler, y a pesar de que ambos modelos tienen ambiciones globales, la nueva Ford Bronco está diseñada para recordar y emular bajo los parámetros y expectativas del siglo XXI, un crudo vehículo todoterreno, del pasado con fuertes raíces culturales en el pueblo estadounidense. El propósito es subir al máximo el factor cool de dueños, conductores, y pasajeros.

Jeep parece haber decidido no esperar el ataque de Ford de brazos cruzados, y ha comenzado una ofensiva que incluye el nuevo modelo Jeep Wrangler Rubicon 392, una versión de la Wrangler con un gargantuesco motor V8 de 6.4 litros de desplazamiento, algo que Ford no está en capacidad de emular en este momento, aunque dudamos que tenga interés en hacerlo en vista del atractivo limitado que tienen estos enormes motores en el mercado actual.

Uno de los terrenos más curiosos en el que Jeep decidió atacar a Ford es el de la publicidad y el mercadeo. La casa matriz de Jeep, la ya difunta Fiat Chrysler Automobiles, introdujo una queja contra Ford ante la División Nacional de Publicidad de los Programas Nacionales del Better Business Bureau. Jeep alega que Ford violó la normativas que rige la publicidad en Estados Unidos al calificar varios de los atributos de la Bronco 2021 como “el mejor de su clase” algo que no se podía comprobar porque la Bronco no está aún a la venta.

Lamentablemente para Jeep, y su nueva casa matriz Stellantis, la organización falló a favor de Ford, al dictaminar que era normal hacer afirmaciones sobre las capacidades de un vehículo durante la etapa de revelación, y que esta práctica es correcta, siempre y cuando el fabricante pueda respaldar lo que informa sobre un vehículo nuevo.

Sin embargo, Jeep no salió del episodio con las manos vacías. Al examinar el comunicado de prensa y el kit de prensa de la revelación de Bronco, la División Nacional de Publicidad dictaminó que algunas de las atribuciones de “mejores en su clase” pueden referirse tanto a la Bronco como a la Bronco Sport, una camioneta más modesta que no comparte su tecnología ni su tren motriz con la Bronco. La agencia ordenó al Ford que modificara los materiales para indicar claramente qué afirmaciones que se hacen no aplican al modelo Bronco Sport.

Ford dijo que cumpliría con los dictámenes de la organización. Sospechamos que mientras tanto buscarán un V8 para embutirlo bajo el capó de la Bronco.