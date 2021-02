The Last of Us encontró a su Joel en una figura paterna familiar de la cultura pop

La adaptación de la serie de televisión de HBO verá a Pedro Pascal de The Mandalorian en el papel de Joel, según informó Deadline. Pascal protagonizará junto a su ex coprotagonista de Game of Thrones, Bella Ramsey, conocida por los fanáticos como Lyanna Mormont, quien recientemente fue elegida para el papel de Ellie. Ramsey y Pascal se reunirán con la showrunner Carolyn Strauss, quien también trabajó en Game of Thrones y es productora ejecutiva de la serie de televisión The Last of Us.

Similar al aclamado videojuego Naughty Dog en el que se basa la serie, Pascal interpretará una versión “torturada” de Joel para la adaptación de HBO. La descripción completa de su personaje dice: “Atormentado por el trauma y el fracaso del pasado, [él] debe cruzar una América devastada por una pandemia, mientras protege a una niña que representa la última esperanza de la humanidad“.

The Mandalorian / Disney+

La serie de televisión The Last of Us está adaptada del aclamado juego Naughty Dog de 2013 que cuenta la historia de un mundo destruido invadido por criaturas parecidas a zombies que se han enfermado debido a una enfermedad global que los infecta. Ellie, una adolescente que vive en el universo postapocalíptico, podría tener en su sangre la clave de la cura de la pandemia. Mientras lucha por encontrar su camino en este mundo destrozado, conoce a Joel, un contrabandista que perdió a su hija debido a la enfermedad global, y los dos deciden protegerse mutuamente en su camino hacia una supuesta seguridad.

Basada en el videojuego aclamado por la crítica The Last of Us, desarrollado por Naughty Dog exclusivamente para las plataformas PlayStation, la historia tiene lugar veinte años después de la destrucción de la civilización moderna. Joel, un superviviente endurecido, es contratado para sacar a Ellie, una niña de 14 años, de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un trabajo pequeño pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar Estados Unidos y depender el uno del otro para sobrevivir.

The Last of Us / Naughty Dog

Escrita por Craig Mazin y Neil Druckmann, The Last of Us de HBO es una coproducción con Sony Pictures Television y está protagonizada por Bella Ramsey como Ellie y Pedro Pascal como Joel. El director Kantemir Balagov dirigirá el episodio piloto de la serie.