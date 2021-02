Gina Carano ya no forma parte de The Mandalorian ni de ningún spin-off

Cuando The Mandalorian se lanzó en Disney + a fines de 2019, los fanáticos de la galaxia muy, muy lejana se obsesionaron de inmediato con el programa de Jon Favreau. Introdujo grandes personajes nuevos a la franquicia y se basó en la tradición establecida de formas fascinantes. Si bien la conexión entre Din Djarin (Pedro Pascal) y “Baby Yoda” o Grogu ha sido el corazón de la serie a lo largo de dos temporadas, personajes como Cara Dune de Gina Carano fueron fundamentales para llenar el mundo.

A pesar de la recepción mayormente positiva de la actuación de Cara Dune y Carano al principio, la ex artista marcial mixta ha estado en el centro de múltiples controversias en los últimos meses. Las controversias surgieron de varias publicaciones en las cuentas de redes sociales de Carano. Hizo bromas transfóbicas, dudó repetidamente de la efectividad de las máscaras durante COVID-19 y compartió conspiraciones de fraude electoral después de las elecciones presidenciales de 2020. Carano continuó haciendo publicaciones controvertidas, incluidas las recientes sobre Jeffrey Epstein y el Holocausto.

Pedro Pascal y Gina Carano / Disney/AFP

Ahora, Lucasfilm ha anunciado que Gina Carano ya no participará en The Mandalorian ni en ningún otro proyecto de Star Wars. En un comunicado compartido con la prensa después de que Carano era tendencia en las redes sociales cuando los fanáticos de Star Wars una vez más pidieron que la retiraran de la franquicia, un portavoz de Lucasfilm confirmó que ya no es una empleada de ellos.

Gina Carano no es empleada actualmente por Lucasfilm y no hay planes para que lo esté en el futuro. Sin embargo, sus publicaciones en las redes sociales que denigran a las personas en función de sus identidades culturales y religiosas son aborrecibles e inaceptables.

La decisión de Lucasfilm de dejar de trabajar con Carano de The Mandalorian y eliminarla de los planes para futuros derivados no es una sorpresa en este momento. Una parte considerable del fandom ha estado pidiendo que esto suceda durante los últimos meses, y esas llamadas para que Carano pierda su trabajo solo aumentaron con cada publicación controvertida. Si bien otros pueden compartir las opiniones de Carano sobre algunos temas, está claro que Lucasfilm tuvo suficiente después de calificar sus publicaciones de “aborrecibles e inaceptables”.

The Mandalorian / Disney+

Esta noticia pone fin inmediatamente al mandato de Carano con The Mandalorian, la franquicia de Star Wars y probablemente Disney en su conjunto, pero queda por ver qué pasará ahora con el personaje de Cara Dune. La declaración de Lucasfilm no mencionó lo que depara el futuro, pero podría ser eliminada de la franquicia por completo o refundida. Se esperaba ampliamente que Cara Dune fuera incluida en los recién anunciados Rangers of The New Republic antes de las controversias de Carano. Ahora dependerá de Jon Favreau determinar qué hacer con Cara Dune. Ya sea que el personaje se quede o sea reemplazado, Gina Carano no regresará a The Mandalorian ni a sus derivados.