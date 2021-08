El próximo objetivo de la Fed: la inflación

Esta semana, los inversores van a estar muy pendientes del dato de IPC en Estados Unidos. “Tras haber constatado la fortaleza del mercado laboral en EE. UU. con unos datos muy positivos el pasado viernes, ahora le toca el turno al segundo objetivo de la Reserva Federal, la inflación”, apuntan en Link Securities.

“La clave es si pierde algo de inercia con respecto al +5.4 por ciento que marcó en julio, que es lo que se espera. Por eso, probablemente el impacto sea positivo”, señalan en Bankinter (MC:BKT).

“Teniendo en cuenta que la Fed ha ligado el comienzo de la retirada de estímulos de la evolución de sus objetivos y la recuperación económica, la lectura de la inflación determinará el calendario de adopción de medidas de la Fed, por lo que creemos que una lectura cercana al 5.3 por ciento esperado por el consenso (4.3 por ciento en términos subyacentes), alimentará las expectativas de que la Fed anuncie el comienzo de su retirada de estímulos en sus próximas reuniones”, destacan en Link Securities.

“En este caso, como ya se vio el viernes con los datos de empleo, el sector bancario y los valores más cíclicos se beneficiarían del dato. Si, por el contrario, la inflación se desboca y es muy superior a la esperada, la Fed podría esperar algún mes más antes de comenzar a adoptar medidas de retirada de estímulos, que se iniciarían primero con una menor compra de activos”, añaden estos expertos.

“El informe de empleo pone el foco en el próximo movimiento de la Fed, tras los comentarios de diferentes miembros la semana pasada sobre el inicio del tapering y con un consenso que ya descuenta para diciembre de 2022 la primera subida de tipos (vs. calendario de la Fed de no antes de 2023)”, comentan en Renta 4.

“En nuestra tesis central no esperamos que este proceso de normalización de política monetaria en EE. UU. se inicie a muy corto plazo, en todo caso, cualquier paso en esta dirección será telegrafiado por la Fed para evitar cualquier tipo de sorpresa que pudiera imprimir una volatilidad indeseada en los mercados”, añaden estos analistas.

“La política monetaria continuará siendo expansiva tanto en Europa como en EE. UU., ya que la recuperación aún no está consolidada (mercado laboral en

EE. UU. muy por debajo del objetivo de pleno empleo), y aumentan los riesgos por la negativa evolución de la pandemia”, concluyen en Renta 4 (MC:RTA4).

S&P 500 cae desde récord

El S&P 500 bajó el lunes, ya que la preocupación por la demanda de combustible durante un rebrote de la pandemia hizo que los valores energéticos bajaran, pero el aumento de los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos benefició a las financieras, manteniendo el índice de referencia de Wall Street cerca de un récord.

Las acciones del sector energético fueron las de peor rendimiento de los 11 principales sectores del S&P, una caída en línea con la de los precios del crudo, ya que los crecientes casos de coronavirus y las posibles restricciones, especialmente en China, aumentaron la preocupación por las perspectivas de la demanda de combustible.

China informó de más infecciones por COVID-19, mientras que los casos y las hospitalizaciones en Estados Unidos alcanzaron máximos de los últimos seis meses a medida que la variante Delta se extendía.

Las acciones financieras ganaron, impulsadas por un aumento del rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años por encima del nivel del 1.30 por ciento, ya que un informe sobre empleo mostró más evidencia de una mejora del mercado laboral.

“En general, de los valores cíclicos sensibles a la economía, son los susceptibles a las tasas de interés los que van a celebrar esta normalización de los rendimientos, incluso si lo normal es el 1.30 por ciento frente a lo que era hace una semana, que era el 1.12 por ciento. Eso es lo que impulsa el movimiento”, dijo Art Hogan, estratega jefe de Mercado de National Securities en Nueva York.

Los inversores estarán atentos a las lecturas de la inflación en Estados Unidos esta semana en busca de pistas sobre la trayectoria de la política monetaria de la Reserva Federal.

El lunes, el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, dijo que Estados Unidos debería de haber superado la crisis de la pandemia antes de que el banco central suba las tasas.

El presidente de la Fed de Richmond, Tom Barkin, dijo que la alta inflación de este año podría haber cumplido ya uno de los puntos de referencia de la Fed para subir las tasas de interés.

A finales de este mes, se espera que una reunión de los líderes de la Fed en Jackson Hole, Wyoming, proporcione información sobre el posible plan del banco central para comenzar a reducir sus compras de bonos.

*Wall Street cerró en terreno mixto este lunes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó un 0.30 por ciento en un comienzo de semana flojo y centrado en la situación epidemiológica.

Según datos al cierre, de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones recortó 106.66 puntos y se situó en 35.101,85 unidades, mientras que el S&P 500 cedió un 0.09 por ciento o 4.17 puntos, hasta 4,432.35.

El índice compuesto Nasdaq, que aglutina a las principales tecnológicas, en cambio avanzó un 0.16 por ciento o 24.42 puntos, hasta 14,860.18.

Impacto de Delta

El parqué neoyorquino se descolgó de los máximos históricos del viernes a la vista del repunte de casos de COVID-19 por la propagación de la variante Delta, que afectó especialmente al sector energético. Ese fue el más perjudicado con un descenso del 1.48 por ciento, coincidiendo con la mala racha de hace una semana cuando cayó por debajo de los US$67 el barril.

También bajaron los sectores inmobiliario (-0.42 por ciento), industrial (-0.4 por ciento) y tecnológico (-0.35 por ciento).

En verde se mantuvieron las empresas sanitarias (0.38 por ciento)

