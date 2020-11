Trump o Biden: equivocada dicotomía

En ciertos círculos sociales, la elección del próximo presidente de EE. UU. representa un acontecimiento tanto o más importante que la propia elección de nuestras autoridades o que la tercera parte del país esté anegada por causa de la tormenta ‘Eta’. Los de un extremo ideológico ven en la reelección de Trump la forma más segura de frenar el supuesto avance de la izquierda internacional en Guatemala; mientras que detrás de la elección de Biden ven las garras del socialismo internacional. Los del otro extremo ideológico ven en la elección de Biden la posibilidad de avanzar en el país reformas progresistas que reduzcan las grandes desigualdades en el país; en la reelección de Trump, por su parte, ven la perpetuación del ‘statu quo’ y de los poderes existentes. En lo que a la lucha contra la corrupción se refiere, algunos ven en Biden la posibilidad de una nueva era de lucha frontal contra la corrupción, que permita atar todos los cabos sueltos que dejó la CICIG; en ese mismo sentido, Trump representa para los otros la única garantía para asegurar que el sistema de justicia no se utilice de manera selectiva y vengativa contra personas inocentes que han participado desinteresadamente en la política, financiamiento de partidos o la contratación pública.

Tal nivel de interés y pasión por asuntos que no nos atañen de manera directa, probablemente sea la respuesta natural cuando se vive en el traspatio de un gigante; cualquier traspié del gigante puede tener consecuencias catastróficas para su pequeño vecino. Como se acostumbra decir, “cuando Estados Unidos tose, a nosotros nos da pulmonía”; como no preocuparse cuando, para unos, Trump representa una especie de cáncer y, para otros, Biden representa otro tipo de enfermedad mortal. Dado ese estado de cosas, no debería sorprender, pues, el nivel de pasiones que desata la política norteamericana en suelo guatemalteco. No obstante, antes de maldecir por nuestros males o prender veladoras por milagro venidero, por lo que sucede en la política de otro país, bueno sería reconocer que la mayoría de los problemas que nos aquejan son responsabilidad nuestra únicamente. En lugar de trasladar la carga de nuestros problemas a otros y quejarnos inútilmente por lo que no podemos cambiar, deberíamos trabajar unidos por resolver nuestros propios problemas. Del cielo, o del Norte, en este caso, “nada nos caerá”; creer que Trump o Biden son una bendición o una maldición, según la particular perspectiva de cada quien, no es más que una forma de rehuir a las responsabilidades que nadie más asumirá por nosotros.