COVID obliga a la OPEP a replantear bombeo

La segunda oleada de la pandemia enfrenta a la OPEP y a Rusia con una profundización de la caída de la demanda petrolera y la eventualidad de que el mercado no pueda absorber el aumento del bombeo previsto para 2021, a tres semanas de que los grandes productores se reúnan para decidir si abrir o no los grifos.

En su informe mensual publicado ayer la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ha corregido por tercera vez desde agosto su pronóstico sobre el consumo mundial de “oro negro” en 2020 y 2021.

A pesar de la euforia que reflejan las recientes subidas de los precios del barril de crudo en reacción a la noticia de “una vacuna inminente” y eficaz contra el COVID-19, los expertos de la organización ven aún repletos los almacenes de crudo y alertan de los efectos negativos de la actual crisis económica.

Base de los cálculos es una contracción del 4.3 por ciento de la economía mundial en 2020 y un crecimiento del 4.4 por ciento el próximo año, un punto porcentual menos que el pronosticado hace un mes.

Impacto en la demanda

La OPEP estima ahora que la demanda mundial de petróleo mediará los 90.01 millones de barriles diarios (mbd) este año, 0.28 mbd menos de lo previsto hace un mes, y un 10 por ciento menos que en 2019.

“Para 2021, se espera que el crecimiento de la demanda sea de 6.2 mbd (respecto a 2020), lo que representa una revisión a la baja de 0.3 mbd en comparación con la evaluación del mes pasado”, indican los expertos de la OPEP.

El informe precisa que estas revisiones tienen en cuenta, sobre todo, el impacto en las economías en Estados Unidos y Europa “de las medidas de contención” de la segunda oleada de la COVID-19, “con los consiguientes efectos adversos en la demanda de combustible para el transporte y la industria hasta mediados de 2021”.

También en la primera mitad del próximo año la OPEP cuenta con una clara ralentización de la recuperación en el sector, pues ha restado otros 0.47 mbd y 0.68 mbd a los pronósticos previos para el primer y segundo trimestre, respectivamente.

Producción rival

Con respecto a la oferta, la OPEP prevé una reducción de 2.4 mbd de los barriles provenientes de fuera de su organización este año, principalmente por un menor bombeo en Estados Unidos, Canadá y Rusia.

Pero ya para 2021 ve un aumento de esta producción rival en 0.95 mbd, impulsado por el bombeo de Estados Unidos, Canadá, Brasil y Noruega.

Recorte vigente

Las extracciones de los 13 miembros de la OPEP sumaron en octubre 24.39 mbd, 0.33 mbd más que en septiembre, según las cifras de fuentes independientes recogidas por el informe.

El aumento se debe sobre todo a una recuperación de la producción de Libia y a un incremento de la iraquí.

La mayoría del resto de los socios mantiene limitada su oferta en cumplimiento del histórico acuerdo pactado en abril con Rusia y otros productores independientes, que desde 2019 integran la alianza llamada “OPEP+”, para compensar la fuerte caída de la demanda.

El 30 de noviembre y el 1 de diciembre próximos, los ministros del sector de la OPEP+ deberán estudiar si el mercado podrá absorber los 1.9 mbd que habían previsto aumentar cuando sellaron el acuerdo.

Cambio climático

El Banco Central Europeo tiene una advertencia para los inversionistas: aborden los riesgos financieros del cambio climático pronto o lo haremos por ustedes.

Bajo la presidenta Christine Lagarde, quien asumió el cargo hace un año prometiendo darle a la institución un rol más importante en la lucha contra el calentamiento global, el BCE está reevaluando lo imparcial que debería ser en el mercado.

Eso podría resultar en un cambio relativamente leve, como instar a las empresas a revelar mejor los riesgos que enfrentan y a las agencias de calificación a que los tengan en cuenta. Pero también podría significar el paso radical de juzgar activamente quién debería beneficiarse de los programas masivos de compra de bonos que implementa el BCE para impulsar la economía.

No obstante, Lagarde advirtió el lunes sin rodeos que no está contenta con el statu quo, diciendo que “los riesgos climáticos no están siendo valorados de manera adecuada”.

El BCE está profundamente posicionado en el mercado.

Ha comprado más de €3.5 billones (US$4.1 billones) en deuda para apoyar la economía, y se espera que amplíe el estímulo en diciembre. Sus compras de bonos corporativos ahora suman más de €260 millardos.

Eso lo hace cada vez más vulnerable a cualquier venta masiva, por ejemplo, si el impulso de la Unión Europea para una recuperación verde de la pandemia provoca cancelaciones de activos que requieren mucho carbono, como las centrales eléctricas de carbón consideran los expertos en sus previsiones.

Programas de emergencia

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dijo que el programa de compras de emergencia para pandemias y los préstamos a largo plazo a los bancos permanecerán como las principales herramientas para ajustar la política monetaria.

En el discurso inaugural del foro, que el BCE celebra anualmente en Sintra (Portugal) y que este año se realiza de forma virtual, Lagarde señaló que estos dos programas “han demostrado su efectividad en el entorno actual y pueden ser ajustados dinámicamente para reaccionar a la evolución de la pandemia”.

“Probablemente se mantendrán como las herramientas principales para ajustar nuestra política monetaria”, aseguró.

Lagarde garantizó que el BCE seguirá “brindando las condiciones financieras necesarias para proteger la economía del impacto de la pandemia” y refirió que es importante no solo el nivel de esas condiciones sino también “la duración del apoyo”. “El BCE siempre estará”, reafirmó.

