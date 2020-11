Dow Jones sube y tecnológicas pierden brillo

El Dow subió ligeramente en la sesión de ayer mientras que el S&P 500 y el Nasdaq cayeron luego de que las empresas tecnológicas perdieron algo de brillo.

Amazon (NASDAQ:AMZN), Facebook (NASDAQ:FB) y Microsoft (NASDAQ:MSFT) extendieron las pérdidas que registraron este lunes, hundiendo al Nasdaq luego de que Pfizer (NYSE:PFE) anunciara un prometedor candidato a la vacuna contra el coronavirus.

A la 1:12 PM ET, el Promedio Industrial del Dow Jones subió 190 puntos, o 0.65 por ciento. El S&P 500 bajó un 0.11 por ciento, y el Nasdaq Composite cayó un 0.9 por ciento.

En noticias relacionadas con el posible final de la lucha en contra del COVID-19, los reguladores de Estados Unidos también han autorizado el uso de emergencia del primer anticuerpo experimental de la droga COVID-19 desarrollado por Eli Lilly (NYSE:LLY).

Por su parte, Apple (NASDAQ:AAPL) anunció su primer chip, el M1, en un evento que comenzó este martes; sus acciones subieron ligeramente.

Turismo

Algunas acciones de viajes se están recuperando ante la posibilidad de que haya una reapertura de los viajes en el año 2021, con TripAdvisor (NASDAQ:TRIP) subiendo un nueve por ciento. Boeing (NYSE:BA) subió un siete por ciento con la esperanza de que su avión 737 Max vuelva a los cielos antes de 2021.

Las empresas de cruceros, sin embargo, estuvieron entre los mayores perdedores del día después de que Norwegian (OL:NORR) Cruise Line reportara una pérdida peor a la esperada y las ventas se quedaron más cortas de lo estimado. Carnival (LON:CCL) cayó un 14 por ciento después de anunciar la venta de acciones en el marco de su anterior programa de oferta de acciones de mil millones de dólares “en el mercado”.

Peloton (NASDAQ:PTON), que cayó un 20 por ciento el lunes en la venta de acciones de “stay at home”, subió un siete por ciento después de anunciar un trato con Beyonce. Beyond Meat (NASDAQ:BYND) se desplomó un 20 por ciento después de reportar pocas ganancias en el tercer trimestre y no poder aclarar completamente si es o no un socio o rival de McDonald’s (NYSE:MCD) con el nuevo producto no cárnico de la planta McPlant en desarrollo. Dicho esto, Pizza Hut venderá pizzas con ingredientes no cárnicos.

Los puestos de trabajo en

EE. UU. subieron 84 mil a 6.4 millones en septiembre, dijo el Departamento de Trabajo el martes en su encuesta mensual de puestos de trabajo y rotación de personal, o JOLTS. La tasa de vacantes se mantuvo sin cambios en el 4.3 por ciento. Los despidos bajaron de 200 mil a 1.3 millones.

Procesadores

Apple comenzó a vender las computadoras Mac con sus propios procesadores, que les permitirán mejorar el rendimiento y funcionar de un modo más parecido a sus populares iPhones.

La MacBook Air, MacBook Pro y Mac mini incorporarán el nuevo chip M1 de Apple, que ofrece mayor duración de la batería y permite que las computadoras ejecuten aplicaciones diseñadas para dispositivos móviles.

El M1 reemplaza los chips de Intel utilizados en versiones anteriores de las computadoras Apple.

La firma californiana anunció en junio sus planes de lanzar el nuevo chip como parte de su iniciativa Apple Silicon, que busca darle un mayor control sobre el hardware y el software.

Durante su lanzamiento, la compañía dijo que “las aplicaciones de iPhone y iPad ahora pueden ejecutarse directamente en la Mac”, aunque los desarrolladores de software necesitarán crear versiones compatibles para las computadoras.

Patrick Moorhead, de Moor Insights & Strategy, dijo que queda por ver si las nuevas computadoras darán el rendimiento prometido, pero que Apple conseguirá más control sobre su producción con la nueva estrategia.

“En comparación con los iPhones, iPads, AirPods y Watch de Apple, la Mac ha tenido un desempeño inferior al 10 por ciento de participación de mercado”, dijo Moorhead. “La compañía ha decidido que la mejor estrategia para ayudar a remediar ese problema es hacer que la Mac se parezca más al iPhone y al iPad utilizando el silicio de sus móviles en una plataforma informática e incluso permitiendo que la Mac ejecute aplicaciones iOS”.

Sigue transferencia

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, sonríe cuando le preguntan si ya ha hablado con el presidente Donald Trump mientras conversa con reporteros durante una breve conferencia de prensa en Wilmington, Delaware. El Presidente electo dijo el martes que nada detendrá la transferencia de poder luego de su triunfo en las elecciones de la semana pasada.

El demócrata señaló que la transición está encaminada pese a la negativa del presidente Donald Trump a aceptar los resultados electorales. En un evento en Delaware, Biden sostuvo que sería bueno que Trump reconozca que perdió la carrera a la Casa Blanca, pero remarcó que eso no es crítico. Igualmente calificó de “vergonzosa” la decisión del republicano.

Reparto equitativo

El secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Alex Azar, dijo que el Gobierno estadounidense asegurará una distribución equitativa del tratamiento de anticuerpos de Eli Lilly para los pacientes de COVID-19, comenzando por los hospitales y las áreas donde se registren muchos casos.

“Aseguraremos una distribución equitativa y trabajaremos estrechamente con nuestros gobernantes”, dijo Azar, que señaló que se seguirá el mismo procedimiento que aplicó el Gobierno con el remdesivir, un fármaco usado para tratar a las personas hospitalizadas con COVID-19.

Azar dijo que los responsables sanitarios y Lily están explorando otras formas de suministrar el tratamiento fuera de los hospitales, incluyendo centros de infusión intravenosa para pacientes externos.

