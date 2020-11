Exportaciones de café a Corea del Sur crecieron 72 por ciento

Guatemala logró incrementar en 72 por ciento el valor en ventas de café hacia Corea del Sur de enero a mayo, comparado con el mismo período de 2019, según la Cámara Guatemalteca Coreana de Comercio (CamCor).

Durante estos cinco meses de 2020 las ventas alcanzaron US$16.01 millones, mientras que en 2019 fueron US$9.29 por ciento, de acuerdo con datos del Banco de Guatemala. En el volumen también se reportó un crecimiento del 70 por ciento y en el precio promedio por kilo un dos por ciento.

“Nos satisface enormemente comprobar que los esfuerzos de posicionar mejor el café de Guatemala en Corea ha dado resultados. En el 2020, en plena pandemia, se dio un significativo aumento no solo del volumen exportado, sino también del precio pagado en promedio por kilo de café”, dijo David Juárez, vicepresidente de CamCor.

El mercado del aromático en Corea es muy dinámico, desde que se espera que el tamaño de la industria crecerá a 8.6 billones de wones en 2023. Además el 20 por ciento del mercado de café coreano es de especialidad con tendencia creciente, según la investigación del Hyundai Institute of Economics Trends and Prospects for the Coffee Industry in 2019.

Importancia

Guatemala exportó 4.63 millones quintales en la cosecha 2018-2019, equivalente a US$692.52 millones. El 22 por ciento de las exportaciones tiene a Asia como destino, y solo el tres por ciento del café guatemalteco es degustado en Corea del Sur, a pesar de ser el séptimo importador de café más grande del mundo, dijo Juárez. Se busca incrementar del tres al diez por ciento en un plazo de cinco años.

Para promover más el producto, las empresas guatemaltecas Procafés, Javas & Mike Coffee Corp, la fincas San José y las asociaciones ACMI, Adiesto, Copesqui, Río Azúl y UPC de Huehuetenango, junto a la CamCor, participaron la semana pasada en el Seúl Cafe Show.

Esta es una exhibición que reúne a importadores, tostadores y empresarios de cafeterías coreanas, en más de dos mil stands, 3 mil 500 marcas y con más de 155 mil visitantes. En ella se dan cita los principales empresarios del café, té, helados y repostería.

Se espera concretar relaciones de negocio a largo plazo, y que los cierres de negociaciones superen los US$2 millones para la cosecha 2020-2021, dijo An Kyu Chin, representante de CamCor en Seúl.