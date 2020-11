Incertidumbre en elecciones lastra bonos en EE. UU.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos de largo vencimiento se desplomaron desde máximos de cinco meses el miércoles, en medio de la ajustada contienda presidencial que aumentó los prospectos de una incertidumbre prolongada que podría atrasar la aprobación de más estímulos fiscales.

Este factor, sumado a la percepción de que la Reserva Federal de Estados Unidos tendrá que actuar de nuevo para ayudar a la economía a afrontar la pandemia de coronavirus, desató una corrida hacia la seguridad de los bonos del Tesoro.

El retorno de la deuda referencial del Tesoro a 30 años operaba con una baja de 8.5 puntos básicos en el día, mientras que el rendimiento del papel a 10 años recortaba el descenso inicial, a 6.5 puntos básicos.

Rendimientos

La rentabilidad del bono a 10 años llegaba por la mañana al 0.80 por ciento, más lejos de su mínimo de sesión, pero bien por debajo del máximo de cinco meses de 0.945 por ciento que había alcanzado brevemente en la sesión en Asia.

Los rendimientos de los papeles estadounidenses a 30 años bajaban a 1.57 por ciento, mientras que los retornos de la deuda del Gobierno a dos años también cedían, aunque a una escala menor.

“Los mercados recibieron algo que realmente no querían: mucha incertidumbre esta mañana”, dijo Jim Leaviss, jefe de inversiones de renta fija de M&G en Londres. “Para el mercado de bonos, que no haya una ola azul implica que no existirá una política fiscal de redistribución exhaustiva, ni auge de la infraestructura, incluso si Biden resulta electo”.

El miércoles por la mañana, los resultados de las elecciones dependían de un puñado de estados clave, con los dos candidatos con opciones de ganar la Casa Blanca si alcanzan los 270 votos del Colegio Electoral. El demócrata Biden iba a la cabeza con hasta 238 votos obtenidos frente a 213 de Trump, según las proyecciones de medios.

En Wall Street

La Bolsa de Nueva York terminó en fuerte alza —a pesar de que no se conoce al ganador de la elección presidencial del martes—, impulsada por las gigantes de la tecnología.

El Dow Jones Industrial Average ganó 1.34 por ciento a 27,847.66 puntos y el tecnológico Nasdaq subió 3.85 por ciento a 11,590.78 unidades. Por su parte, el S&P 500 ganó 2.2 por ciento a 3,443.44 puntos. En Asia, el índice Nikkei de la Bolsa de Tokio cerró en fuerte alza de 1.72 por ciento. El Hang Seng de Hong Kong terminó con pérdidas de 0.21 por ciento, el índice de Shanghái ganó 0.19 por ciento y el de Shenzhen 0.31 por ciento.

Al alza

Las acciones europeas cerraron con fuertes ganancias el miércoles, ya que los inversores deshicieron las apuestas sobre un claro triunfo demócrata en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, porque la contienda resultó mucho más estrecha de lo que habían predicho las encuestas.

El sector de la salud, que normalmente se considera más estable en tiempos de incertidumbre económica, se recuperó un 4.9 por ciento, mientras que las acciones de tecnología, que han impulsado un repunte de las Bolsas mundiales desde los mínimos alcanzados por la pandemia, subieron un 3.0 por ciento.

Los mercados globales fueron golpeados anteriormente cuando el presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, tomó la delantera sobre su rival demócrata Joe Biden en varios estados vitales, aunque las encuestas de opinión le habían dado a Biden una sólida ventaja a nivel nacional durante meses.

Añadiendo incertidumbre, Trump afirmó que había ganado las elecciones con millones de votos aún sin contar y dijo que iría a la Corte Suprema de Estados Unidos para defender su supuesta victoria si fuera necesario.

Después de caer hasta un 1.3 por ciento en un momento, el índice paneuropeo STOXX 600 subió un 2.1 por ciento, mientras que el DAX alemán ganó un dos por ciento y el FTSE de Reino Unido avanzó un 1.7 por ciento.

A favor de Biden

Los mercados europeos ganaron a principios de esta semana anticipándose a que una victoria de Biden mejoraría los lazos comerciales de Washington y aumentaría las posibilidades de un paquete fiscal más grande para la economía estadounidense tras el golpe sufrido por el coronavirus. Las acciones de bancos, petróleo y gas y minería, sensibles a los vaivenes económicos, caían después de liderar un aumento esta semana por la esperanza de más estímulos.

Los fabricantes de aerogeneradores Vestas (CSE:VWS) y Siemens Gamesa (MC:SGREN), que se esperaba se beneficiaran del plan de energías limpias de Biden, cayeron un 3.5 y un 1.6 por ciento respectivamente.

Las acciones europeas, que se apoyan en sectores de “valor” como los bancos y la energía, cotizaban a un mínimo histórico en relación con las acciones estadounidenses, que cuentan en gran medida con sectores de “crecimiento” como el tecnológico.

Fed analiza política monetaria

La Reserva Federal (Fed, banco central) de Estados Unidos comenzó este miércoles su reunión de política monetaria, mientras se desarrolla el conteo de votos de la reñida elección presidencial en Estados Unidos.

La reunión terminará el jueves por la mañana con un comunicado y una conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell.

El mercado no espera decisiones sobre los tipos de interés, en niveles próximos a cero desde que comenzó la pandemia de coronavirus.

La carrera por la Casa Blanca seguía sin definirse un día después de la elección que tiene cabeza a cabeza al candidato demócrata Joe Biden y que ha dejado en incertidumbre una reelección.

Según algunos expertos, la Fed podría decidir comprar deuda estatal para ayudar a algunos estados que perdieron recaudación fiscal por la pandemia.

