Acciones mundiales suben tras reporte laboral

Las bolsas mundiales subían ayer, ya que las acciones tecnológicas rebotaban en Wall Street y el dólar recuperaba fuerza antes de un reporte laboral en Estados Unidos que es considerado clave para los próximos pasos de la Reserva Federal sobre su reducción del apoyo a la economía.

Los principales índices estadounidenses mejoraron más de uno por ciento, en línea con la mayoría de bolsas europeas, mientras el rendimiento de los bonos a 10 años –una medida de la confianza del inversor– supera el 1.5 por ciento y un alza de los precios del crudo seguía alimentando los temores inflacionarios.

La atención está puesta en el viernes, cuando el reporte de nóminas no agrícolas de septiembre podría indicar cuándo abordará la Fed sus planes de reducción de compras mensuales de bonos por US$120 millardos.

“No quiero analizar demasiado las acciones del mercado, más allá de que hay un rebote tras un tramo débil”, dijo Peter Tuz, de Chase Investment Counsel en Charlottesville, Virginia. El reporte “nos hablará sobre la dirección tanto de las tasas de interés como de la economía, y por definición también de las bolsas”, agregó.

La medida de acciones mundiales de MSCI mejoraba un 0.72 por ciento, tras tocar un mínimo de más de tres meses en las operaciones asiáticas.

Las acciones europeas ganaron un 1.13 por ciento gracias al avance de los papeles bancarios y una alentadora actualización de ganancias del fabricante de chips Infineon (DE:IFXGn), que calmó los nervios tras una liquidación liderada por las tecnológicas en la víspera. Los valores bancarios subían más de un tres por ciento.

El rendimiento de los bonos a corto plazo mejoraba, ya que el Tesoro considera que el 18 de octubre podría quedarse sin dinero. Se espera que el Senado aborde esta semana un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes para suspender el límite de endeudamiento del Gobierno hasta 2022.

El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, mejoraba un 0.08 por ciento, a 93.917 unidades. El euro perdía un 0.16 por ciento, a US$1.1602, mientras que el yen se apreciaba un 0.53 por ciento frente a su par estadounidense, a 111.4600 unidades.

Los precios del crudo trepaban en torno al dos por ciento. Los futuros del Brent tocaban máximos de tres años y los del WTI en Estados Unidos alcanzaban cotas no vistas desde 2014, después de que la OPEP+ decidió respetar su plan de aumento de producción en vez de bombear aún más crudo.

La atención del mercado en Asia estaba puesta en si el atribulado promotor inmobiliario China Evergrande ofrecerá algo de respiro a los inversores, en medio de temores de un contagio a todo el sector.

El bitcóin superó los US$50 mil por primera vez en cuatro semanas, alargando la racha ganadora de octubre. En el día subía un 1.75 por ciento.



Biden reduce el coste de su plan

El presidente estadounidense, Joe Biden, accedió a reducir el coste de su plan de gasto social de los US$3.5 billones originales a alrededor de US$2 billones, una concesión con la que espera convencer a los moderados de su partido de que lo apoyen.

Biden reconoció este martes que el coste de su reforma social será “menor” al que propuso inicialmente, y confió en que eso convenza a los dos senadores demócratas que se han opuesto a la idea de invertir US$3.5 billones, Joe Manchin y Kyrsten Sinema.

“Parece que (Manchin) está cambiando de postura, espero que ese sea el caso”, dijo el presidente en declaraciones a periodistas después de visitar un centro de formación sindical en Howell (Michigan).

Según los diarios The Washington Post y The New York Times, el mandatario afirmó en sendas reuniones el viernes y el lunes con legisladores demócratas que su expectativa era que el coste de su plan de gasto social costara finalmente entre US$1.9 y US$2.2 billones, un descenso enorme respecto a su propuesta inicial de US$3.5 billones.

Biden no confirmó expresamente este martes las nuevas cifras, pero sí dejó claro que ha aceptado que no podrá llegar al coste inicial que ideó para esa reforma.

De acuerdo con el Post, la nueva propuesta de Biden no ha satisfecho al ala progresista de su partido, cuya líder en la Cámara Baja, Pramila Jayapal, abogó por un mínimo de US$2.5 billones.

Aunque ese número no encaja con el sugerido por el Presidente, es una muestra de que la Casa Blanca ha conseguido acercar posturas con los progresistas, que la semana pasada no se movían de los US$3.5 billones iniciales.

En el lado moderado, Manchin dijo este martes que no “descarta” aprobar el rango de alrededor de US$2 billones propuesto por Biden, a pesar de que originalmente aseguró que el máximo que aceptaría gastar eran US$1.5 billones.

El mandatario ha dejado clara su frustración con Manchin y Sinema por negarse a apoyar ese plan en el Senado, y su visita de este martes a Michigan tenía como objetivo insistir en que sus reformas son imprescindibles para garantizar la competitividad futura de Estados Unidos.

Plan de infraestructura

El Presidente volvió a perfilar tanto su reforma social como su plan de infraestructuras de US$1.2 billones como cruciales para ganar el pulso con China, que está invirtiendo el triple que Estados Unidos en infraestructura; y para ponerse a la altura de los estados del bienestar en otros países desarrollados.

“Estados Unidos sigue siendo la mayor economía del mundo, seguimos teniendo los trabajadores más productivos y las mentes más innovadoras del mundo, pero nos arriesgamos a perder nuestra ventaja como nación”, alertó Biden.

Si consigue el favor de las alas progresista y moderada de su partido, Biden podría sacar finalmente adelante esa reforma social en el Senado a través de una fórmula legislativa conocida como reconciliación, que permite aprobar un proyecto de ley con mayoría simple de 50 votos.

