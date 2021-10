Nasdaq cae con fuerza por apagón de las redes sociales

Wall Street cerró ayer con una fuerte caída, ya que los inversores se deshicieron de acciones de grandes empresas tecnológicas y de otros valores de crecimiento ante un alza de los rendimientos de los bonos del Tesoro, mientras que el temor a un impago de la deuda estadounidense avivó la cautela.

Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Amazon (NASDAQ:AMZN) y Alphabet (NASDAQ:GOOGL), las cuatro empresas más valiosas del mercado bursátil estadounidense, cayeron más de un dos por ciento cada una.

Facebook (NASDAQ:FB), la quinta más valiosa, se desplomó después de que su aplicación y su plataforma para compartir fotos, Instagram, dejaron de funcionar.

Facebook perdió un 4.89 por ciento después de que su plataforma y las aplicaciones de su propiedad (Instagram, WhatsApp y Messenger) registraran una caída generalizadas en varias partes del mundo que no se había solucionado al cierre de la Bolsa.

“Para las grandes tecnológicas, esto es algo a corto y medio plazo, parte de un proceso de corrección. Las tasas eran claramente demasiado bajas, debido en gran parte a las políticas de los bancos centrales, y ahora, a medida que los inversores anticipan la retirada de esas políticas, los tipos se acercan a su valor real”, dijo Jack Ablin, director de inversiones de Cresset Wealth Advisors.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subieron, porque los inversores se preocupaban por la falta de un acuerdo sobre el límite de deuda en el Congreso, mientras esperan los datos de empleo de septiembre, que podrían allanar el camino a la reducción de las compras de activos de la Fed.

El presidente Joe Biden dijo que no puede garantizar que el gobierno no incumpla su límite de deuda de US$28.4 billones, a menos que los republicanos se unan a los demócratas en la votación para aumentarlo, cuando Estados Unidos se enfrenta al riesgo de un impago histórico en solo dos semanas.

Datos recientes que muestran un aumento del gasto de los consumidores, una aceleración de la actividad de las fábricas y un elevado crecimiento de la inflación han alimentado las apuestas a que la Reserva Federal podría empezar a endurecer su política monetaria antes de lo previsto.

Los principales índices de Wall Street se vieron perjudicados en septiembre, afectados por preocupaciones como el destino de un proyecto de ley de gasto masivo en infraestructuras y la quiebra del endeudado grupo chino Evergrande.

El S&P 500 ha caído cerca de un cinco por ciento desde su cierre récord del 2 de septiembre. Sin embargo, más de la mitad de los valores del S&P 500 han caído un 10 por ciento o más desde sus máximos de 52 semanas, incluidos 71 valores que han bajado más de un 20 por ciento.

Algunos sectores del mercado disfrutaron de un rebote, con alzas de los índices de energía del S&P 500 y de servicios públicos.

Tesla (NASDAQ:TSLA) Inc subió después de que el fabricante de vehículos eléctricos informó de unas entregas trimestrales récord que superaron las estimaciones.



Barril cierra sobre los US$81

El crudo escaló el lunes a un máximo de tres años, después de que la OPEP+ confirmó que se apegaría a su política de producción actual a medida que la demanda por productos derivados del petróleo se recupera y a pesar de la presión de algunos países para un mayor bombeo.

La decisión del grupo de seguir aumentando la producción gradualmente hizo que los precios subieran, aumentando las presiones inflacionarias, que los países consumidores temen que descarrilen la recuperación económica tras la pandemia.

La OPEP+ acordó en julio incrementar la producción en 400 mil barriles por día (bpd) mensualmente hasta al menos abril de 2022 para eliminar 5.8 millones de bpd de los recortes de producción existentes.

El crudo Brent subió US$1.98, o un 2.5 por ciento, a US$81.26 el barril. La semana pasada acumuló un alza del 1.5 por ciento en su cuarto avance semanal consecutivo y regresó a máximos vistos por última vez en 2018.

El contrato WTI en Estados Unidos ganó US$1.74, o un 2.29 por ciento, a US$77.62 el barril después de subir durante las últimas seis semanas, y cotizaba en su nivel más alto desde 2014.

“Dado el panorama de la demanda y el resultado de la reunión de la OPEP, el sentimiento general en torno al crudo es optimista”, dijo John Kilduff, socio de Again Capital LLC en Nueva York.

La demanda de carbón y gas natural ha excedido los máximos previos al COVID-19 y el petróleo está muy cerca, según el organismo de control de energía, la Agencia Internacional de Energía. Las tres cuartas partes de la demanda mundial de energía todavía se satisfacen con combustibles fósiles, y menos de una quinta parte con energías renovables no nucleares.

El repunte del precio del petróleo también se ha visto impulsado por un aumento aún mayor en los precios del gas, que se han disparado en un 300 por ciento, lo que ha provocado el cambio al fuel oil y otros productos crudos para generar electricidad y para otras necesidades industriales.

¿Habrá deuda?

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el lunes que no puede garantizar que el gobierno no rompa su techo de límite de deuda de US$28.4 billones a no ser que los republicanos se unan a los demócratas y voten en favor de elevarlo, mientras aumenta el riesgo de un impago histórico en solo dos semanas.

Los senadores republicanos, encabezados por el líder de la minoría, Mitch McConnell, han bloqueado dos veces la acción para elevar el techo de la deuda en recientes semanas, argumentando que quieren actuar, pero no prestarán su ayuda.

Los republicanos dicen que los demócratas pueden usar una maniobra parlamentaria conocida como reconciliación presupuestaria para actuar en solitario.



