El INE sobreestima la pobreza en Guatemala

Sorprende el hecho de que la tendencia de incremento de pobreza en Guatemala es opuesta a la tendencia de la región. Según un informe de las Naciones Unidas, Guatemala es el único país, de los 18 analizados en la región de América Latina y el Caribe, donde la pobreza aumenta.

Aumento de ingresos y aumento de ingresos a capas más pobres de la población

El aumento de la pobreza ocurre en una situación inusual. Para que crezca la pobreza esperaríamos que los ingresos de los guatemaltecos también hubieran caído. Sin embargo, los ingresos de los guatemaltecos han crecido en los últimos años.

El ingreso per cápita de los guatemaltecos ha crecido en términos reales un 21 por ciento desde el 2000, por lo que parece extraño que en el mismo periodo la pobreza haya aumentado.

Así vemos cómo la renta per cápita es menos de un tercio de la renta per cápita mundial. La situación, siendo dramática, está siendo exagerada por un sinfín de instituciones, con base en los erróneos datos de inflación en el precio de alimentos proporcionados por el INE guatemalteco.

Aumento de pobreza

Según los datos oficiales para Guatemala, la pobreza medida como porcentaje de población que no llega a la canasta básica creció en los últimos años. Desde 2006, la pobreza crece desde el 51 hasta el 59 por ciento de la población, por lo que parece que la situación, en vez de mejorar, solo empeora.

Todavía más grave sería la tendencia en lo que a pobreza extrema se refiere. En 2011, un 13.3 por ciento de la población se encontraba en situación de pobreza extrema, mientras que en 2014 el porcentaje llegaba al 23.4 por ciento. Casi una de cada cuatro personas que viven en Guatemala tiene a su disposición un aporte calórico insuficiente.

Podría ocurrir que se incremente el ingreso de las capas más altas de la sociedad (las que no estaban en situación de pobreza), mientras que las capas más desfavorecidas vieran su ingreso caer, haciéndoles entrar en el umbral de la pobreza. Sin embargo, los datos muestran que la participación en el ingreso de los más pobres crece.

Tanto el último quintil como el último decil (familias más pobres) aumentan su participación en la renta total.

En otras palabras, la renta crece y la renta de los más pobres crece más rápidamente que la renta del resto de los guatemaltecos. En esta situación, cada vez cuesta más entender el reciente aumento de la pobreza.

Aumento de precio de alimentos

La única explicación plausible para el crecimiento de la pobreza es que el precio de la cesta que mide el umbral de pobreza (canasta básica) hubiera aumentado más rápido que el ingreso de las capas más bajas de la población.

Y según el INE, así ha sido. El incremento en el precio de los alimentos desde 2011 ha sido exponencial. El INE nos informa que el precio de los alimentos crece casi un 80 por ciento en seis años.

Ahora bien, tal y como manifestamos en el reporte sobre el precio de los alimentos en Guatemala desde UFM Market Trends, el INE tiene problemas graves a la hora de calcular la inflación de alimentos.

Tal y como comentamos en otro artículo, la Canasta Básica Alimentaria es mucho más barata de lo que el INE reporta. La Canasta Básica Alimentaria podría costar menos de Q2 mil 400, en comparación con los más de Q4 mil 200 reportados por el INE. El INE está inflando los precios de alimentos en más de un 75 por ciento con respecto a la realidad.

Revisión de cifras de pobreza

Por lo tanto, el aparente conundrum económico no es tal. Los precios han incrementado menos que la renta y, por lo tanto, la pobreza, en vez de incrementar, ha caído.

No es que no exista pobreza, es que el INE la está sobreestimando. Los precios de los alimentos son menos costosos de lo que parece. Por tanto, familias cuyos ingresos están entre Q2 mil 400 y Q4 mil 200 se reportan como pobres, aunque en realidad no lo son.

La tendencia señalada se hace más clara cuando revisamos otras cifras relacionadas con la pobreza. La mortalidad por desnutrición en Guatemala cae con fuerza en los últimos años.

Adicionalmente, la desnutrición aguda infantil también ha caído en picada en los últimos años.

Tanto la pobreza (menos de US$3.1/día)

como la pobreza extrema (menos de US$1.9/día) constantes (sin efecto en precios) se encuentran en su punto más bajo de la historia. La tendencia internacional de disminución de pobreza también se cumple en Guatemala.

1. Proporción de personas que no llegan a US$3.1 y US$1.9.

2. Dentro de la primera proporción, cuán lejos están esas personas de alcanzar las cifras

mencionadas.

Conclusión

Guatemala es, por desgracia, todavía un país pobre. Sin embargo, ninguna ayuda nos hace distorsionar las cifras de pobreza para que la situación parezca peor de lo que realmente es.

Las cifras de pobreza caen en el mundo y,

por fortuna, Guatemala no es una excepción.

Ahora bien, el crecimiento de Guatemala es mediocre, muy por debajo del potencial. La velocidad a la que sale gente de la pobreza podría aumentar exponencialmente si el Gobierno de la nación pudiera hacer medianamente bien su función primordial: proteger a sus ciudadanos y proporcionar seguridad jurídica.

*Fundador de UFM Market Trends y profesor de Economía en la Universidad Francisco Marroquín