La Reserva Federal mantiene tipos de interés

La Reserva Federal (FED) de Estados Unidos decidió mantener los tipos de interés sin cambios tras su reunión de política monetaria, la cual comenzó el martes y finalizó ayer, siguiendo la tendencia de mantener su línea acomodaticia. La decisión fue unánime.

Tal y como lo esperaba el mercado, el Comité Federal del Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Fed dejó sus tipos de referencia sin cambios en el rango de cero por ciento a 0.25 por ciento y reiteró su compromiso de utilizar su gama completa de herramientas para respaldar la economía de Estados Unidos en este momento desafiante.

La Reserva Federal se mostró preocupada acerca del aumento de casos de COVID-19, lo cual está perjudicando la recuperación económica de Estados Unidos.

Menos crecimiento

La Fed redujo de manera significativa la expectativa de crecimiento del PIB de Estados Unidos para 2021; ahora considera que el crecimiento será de 5.9 por ciento, y no de siete por ciento, como previó anteriormente. Y considera que el crecimiento del PIB para 2022 será de 3.8 y no de 3.3 por ciento. Asimismo, la Fed vislumbra que el incremento de la tasa iniciará en 2023 y se mantendrá en 2024.

“Con los avances en materia de vacunación y un fuerte apoyo político, los indicadores de actividad económica y empleo han seguido fortaleciéndose. Los sectores más afectados por la pandemia han mejorado en los últimos meses, pero el aumento de casos de COVID-19 ha frenado su recuperación”, dijo la Fed en su comunicado de prensa de esta tarde.

“La inflación es elevada, reflejando en gran medida factores transitorios. Las condiciones financieras generales siguen siendo acomodaticias, reflejando en parte las medidas de política para respaldar la economía y el flujo de crédito a los hogares y empresas estadounidenses”, indica la Reserva Federal.

La decisión de la Fed llega en un momento en que los mercados financieros e inversionistas especulan acerca de si habrá o no una reducción de los estímulos o tapering pronto.

Fed opina sobre Evergrande

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, dijo el miércoles que los problemas de deuda de la promotora inmobiliaria Evergrande parecen particulares de China y sostuvo que no ve un paralelo con el sector corporativo estadounidense.

Un posible incumplimiento de Evergrande, el mayor emisor de bonos basura de Asia, provocó una fuerte ola de ventas en Wall Street y amplió los diferenciales de los bonos estadounidenses el lunes, aunque los mercados se han estabilizado desde entonces.

“En términos de las implicaciones para nosotros, no hay mucha exposición directa a Estados Unidos. Los grandes bancos chinos no están tremendamente expuestos, pero preocuparía que afecte las condiciones financieras globales a través de canales de confianza global y ese tipo de cosas”, afirmó Powell a periodistas tras la reunión de política monetaria de la Fed. “Pero no trazaría un paralelo con el sector corporativo de Estados Unidos”, agregó.

Mantener precio del crudo

El ministro de Petróleo de Irak dijo que la OPEP y sus aliados están trabajando para mantener los precios del crudo cerca de los US$70 por barril mientras la economía mundial se recupera, informó el miércoles la agencia estatal de noticias INA.

Ihsan Abdul-Jabbar añadió que el ministerio “espera mantener el precio del petróleo en más de US$65 por barril”.

Las exportaciones de petróleo de Irak seguirán aumentando en una media de 400 mil barriles al mes, y el país aspira a exportar 3.4 millones de barriles por día en septiembre, aseguró.

Alzas en el gas natural

Los elevados precios del gas natural en el mundo están obligando a algunas empresas que consumen mucha energía a reducir su producción, lo que se suma a interrupciones de las cadenas de suministro mundiales en algunos sectores, como el de alimentos, y que podría llevar a un alza de los costos para sus clientes.

Algunas empresas, como los productores de acero, los fabricantes de fertilizantes y los fabricantes de vidrio, han tenido que suspender o reducir tareas en Europa y Asia como consecuencia del aumento de los precios de la energía. Entre ellas se encuentran dos de los mayores fabricantes de fertilizantes del mundo, que dijeron que reducirían la producción en Europa.

Reino Unido acordó conceder ayudas estatales a una de las empresas para que reanude la producción del subproducto dióxido de carbono, que se usa en la fabricación de alimentos, con el fin de evitar una crisis de suministro.

Los precios del gas natural han subido mucho en todo el mundo en los últimos meses por un aumento de la demanda, sobre todo en Asia.

