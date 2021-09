Propuestas de salarios mínimos avanzan sin consenso

Para este 15 de septiembre está previsto que las comisiones paritarias para las actividades agrícola y no agrícolas rindan sus informes sobre las propuestas de salario mínimo para 2022.

El sector laboral propone que el salario mínimo sea incrementado a Q150 diarios para el próximo año para las tres actividades económicas (agrícola, no agrícola, exportadora y de maquila). Sin embargo, el sector patronal plantea que se mantenga el salario mínimo vigente.

Rigoberto Dueñas, representante del sector sindical, comentó que con este incremento se busca que el salario se aproxime al valor de la Canasta Ampliada (CA), ya que las necesidades de las familias no son solo alimentos, sino también vestuario, vivienda, calzado, educación y otros. A julio pasado la CA alcanzó Q6,932.47.

Este año el salario mínimo vigente para el sector no agrícola es Q2,825.10 (Q92.88 diarios), mientras que para la actividad agrícola es de Q2,742.37 (Q90.16 diarios) y para el de actividad exportadora y de maquila es de Q2,581.77 (Q84.88 diarios), más Q250 de bonificación mensual para cada sector.

Para el presidente de la Comisión de Vestuario y Textil (Vestex) de Agexport, Alejandro Ceballos, la postura del sector Vestex es el uso de la fórmula. “Hay que tomar en cuenta la inflación y el crecimiento económico. Este último ha generado un aumento de la productividad”, dijo.

Agregó que entregaron una propuesta de cero incremento en la comisión paritaria, y esperan que se presente la fórmula en la Comisión Nacional del Salario (CNS).

En cuanto a la propuesta del sector laboral, Ceballos considera que si le sube eso al sector turismo, restaurantes, gimnasios y otros, que ni siquiera están trabajando con normalidad, cerrarían todos. “Me parece una posición egoísta y sin razonamiento. Una lástima que no tomen en cuenta a esos trabajadores que apenas han podido ganar en los últimos dos años. No tienen idea de que es un mínimo y no pareciera que hayan aprendido nada de la pandemia”, dijo.

Luego de que las comisiones paritarias eleven los informes a la CNS, esta tendrá 15 días para revisar los documentos y enviar el dictamen al Ministerio de Trabajo, quien lo remitirá al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y Banco de Guatemala para su análisis y pronunciamiento. Si no hay acuerdo entre los sectores, el Ministerio lo traslada al Presidente de la República para que decida si hay o no aumento.

Rechazo

Dueñas comentó que en la propuesta, también hicieron un rechazo a la regionalización de salarios que ha mencionado el Ejecutivo, ya que sería violatoria de la Constitución de la República. El Ministerio de Trabajo busca que se apruebe salarios mínimos por circunscripciones geográficas, una metropolitana y otra rural a partir de 2023.