Inflación de EE. UU. empieza a moderarse

La inflación anual se redujo en agosto en EE. UU. en una décima, al 5.3 por ciento, en la primera señal de un enfriamiento de los precios tras meses de alzas sostenidas, aunque se mantiene todavía a niveles muy elevados.

El reporte mensual de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, en inglés) indicó que el índice de precios de consumo en agosto subió el 0.3 por ciento, dos décimas menos que en julio y por debajo de las expectativas de los analistas.

El de agosto es el menor incremento mensual de los precios en medio año, lo que apunta a que el repunte visto en los últimos meses podría haber tocado techo.



La inflación subyacente, que excluye los precios de alimentos y combustibles, que son los más volátiles, fue del 0.1 por ciento en agosto y ha acumulado un aumento del cuatro por ciento en el último año.

Este aumento de precios viene dado por el gasto de los consumidores y las inyecciones de billones de dólares por parte del Gobierno para paliar la crisis de la pandemia.

En agosto, el auge de precios se dio en los sectores de la energía, con la gasolina registrando un aumento del 2.8 por ciento, y la alimentación, un 0.4 por ciento. En los últimos 12 meses, la gasolina ha incrementado su precio un 42 por ciento.



Niveles no vistos

La moderación de la inflación se debe en gran parte a la caída en dos sectores que se habían disparado recientemente: los vehículos usados bajaron un 1.5 por ciento y los servicios de transporte descendieron un 2.3 por ciento.

“El dato de un mes no aclara la situación. La gran cuestión sigue siendo qué pasa con los precios de la vivienda, que subieron un 0.3 por ciento en agosto”, afirmó Jason Furman, economista y profesor de la Universidad de Harvard en su cuenta de Twitter, al apuntar a sectores menos volátiles.

Pese al dato de agosto, la inflación anual en EE. UU. se mantiene en niveles no vistos en más de una década y acumula tres meses seguidos por encima del cinco por ciento.

“Las mayores presiones (inflacionarias) probablemente han pasado, pero todavía se mantienen presiones significativas”, señaló Aichi Amemiya, economista del banco de inversión Nomura, en una nota a clientes.

Si bien la mayoría de los economistas coinciden en que como consecuencia del levantamiento de las restricciones impuestas por la pandemia y la reapertura económica es normal observar alzas en los precios, la duda es si se trata de un repunte temporal u obedece a razones de fondo, lo que sería más peligroso.



Respiro para la Fed

La Reserva Federal (Fed) de EE. UU. ha asegurado que las causas del aumento son “transitorias” y prevé que la tasa de inflación se vaya moderando en los próximos meses.

Por ahora, hay poca evidencia de que “la inflación está subiendo más allá de un relativamente pequeño grupo de bienes y servicios que han sido directamente afectados por la pandemia y la reapertura de la economía”, señaló Jerome Powell, presidente de la Fed, a finales de agosto.

El dato de inflación de agosto puede haber dado un respiro al banco central estadounidenses, que había apuntado al posible inicio de la retirada del extraordinario programa de estímulo monetario por medio de la compra mensual de US$120 millardos en bonos, y que posiblemente haga que se lo tome con más calma.

La Fed tiene previsto celebrar su próxima reunión de política monetaria la próxima semana, y en ella ofrecerá sus nuevas proyecciones de crecimiento e inflación.

En julio, el banco dirigido por Powell situó el crecimiento estimado para 2021 en la economía de EE. UU. en el siete por ciento y la inflación al cierre del año en el 3.4 por ciento



Empresas chinas deben abrir libros

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) comenzó a emitir nuevos requisitos de transparencia para las empresas chinas que buscan cotizar en la Bolsa en Nueva York, como parte de un plan para aumentar el conocimiento de los inversores sobre los riesgos involucrados, según un documento revisado por Reuters y personas familiarizadas con el asunto.

Algunas empresas chinas han comenzado a recibir información detallada de la SEC sobre una mayor transparencia en el uso de entidades de interés variable (VIE) para las salidas a Bolsa, las implicancias para los inversores y el riesgo de que las autoridades chinas interfieran con las operaciones de la empresa.

El mes pasado, el presidente de la SEC, Gary Gensler, pidió una “pausa” en las OPI en Estados Unidos de empresas chinas y más transparencia.

Las salidas a Bolsa de empresas chinas en Estados Unidos se paralizaron después del llamado de la SEC. En los primeros siete meses de 2020, la OPI había alcanzado un récord de US$12.8 millardos.

“Por favor, describan cómo este tipo de estructura corporativa puede afectar a los inversores y al valor de su inversión, incluyendo cómo y por qué los arreglos contractuales pueden ser menos efectivos que la propiedad directa, y que la empresa pueda incurrir en costos sustanciales para hacer cumplir los términos de los acuerdos”, según una carta de la SEC vista por Reuters.

Las VIE chinas se incorporan a paraísos fiscales como el de las Islas Caimán. Gensler ha dicho que hay demasiadas preguntas sobre cómo el dinero fluye por medio de estas entidades.



Microsoft aumenta el dividendo un 11 por ciento

Microsoft (NASDAQ: MSFT ) ha anunciado un dividendo reforzado y un nuevo programa de recompra de acciones. Las acciones subieron un 0.5 por ciento después de horas.

El nuevo dividendo trimestral de US$0.62 por acción de la compañía ha aumentado US$0.06, o un 11 por ciento, con respecto al trimestre anterior.

Mientras tanto, aprobó una nueva recompra de hasta US$60 millardos en acciones. Ese programa no tiene fecha de vencimiento.

