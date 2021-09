OIT señala insuficiente recuperación del empleo e informalidad

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) informó que la reactivación de las economías de Latinoamérica y el Caribe es insuficiente para recuperar los empleos perdidos durante la pandemia.

El director de OIT para América Latina y el Caribe, Vinícius Pinheiro, dijo que la reducción de la ocupación entre el primer y segundo trimestre de 2020, en el peor momento de la crisis por COVID-19, llegó a más de 43 millones de empleos.

Agregó que la incipiente recuperación en el último trimestre de 2020 y el primero de 2021 no se han reflejado de manera suficiente en el mercado laboral, ya que se han creado cerca de 29 millones de empleos. Todavía hay una brecha de 14 millones de empleos perdidos.

La OIT estima que de los trabajos que se han creado, el 70 por ciento son informales, es decir, sin contratos de trabajo, bajos sueldos, sin derechos o protección social.

Deterioro

El informe de OIT no cuenta datos recientes de Guatemala. Luis Linares, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), recordó que desde 2019 no se ha realizado la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI), y no se tienen elementos oficiales para señalar qué cambios o deterioros hay en el país. Agregó que la calidad del empleo en el país se deterioró en los últimos 20 años.

“No hay ningún motivo para pensar que la situación respecto de 2019 haya mejorado. La única buena noticia es que la población afiliada al IGSS no se redujo, hubo una caída en mayo de 2020 pero en diciembre volvió a nivel de enero de 2020”, indicó.

Para Luis San José, analista de la Asies, en Guatemala el probable cierre y esa falta de consensos causa que los agentes económicos tomen más precaución. Agregó que aunque se ha vuelto a la normalidad, los negocios siguen con reducción de aforos y operan con capacidad limitada, mientras los costos son los mismos, y allí es probable que las personas hayan recuperado empleos pero con menores ingresos de lo permitido.

Según un informe de FEWS NET, en el área rural el empleo esporádico para actividades de siembra y mantenimiento de cultivos es escaso, ya que los hogares medios que suelen demandar esta mano de obra siguen sin recuperar su nivel económico después del impacto COVID-19. Mientras que, en las áreas urbanas, el empleo formal en sectores como servicios personales, alojamiento, comida, enseñanza se recupera de forma parcial y lenta.

En la medida que haya más personas vacunas y menos contagios, y haya una economía más abierta se van a recuperar los niveles anteriores de empleo, dijo San José.

Impacto

La especialista en economía laboral de OIT, Roxana Maurizio, dijo que en el caso de las mujeres, se produjo un retroceso en la participación laboral, después de décadas durante las cuales se había registrado un aumento en su incorporación a la fuerza de trabajo.