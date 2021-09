¿Qué está impactando a los mercados mundiales?

Los restos del huracán Ida golpean Nueva York y el sur de Nueva Inglaterra. Los datos de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo proporcionarán el último vistazo del mercado laboral antes del informe de empleo del viernes.

Entre el débil informe de ADP

Un nuevo aluvión de datos económicos se publica, un día después de que el débil informe de empleo de ADP afianzara las expectativas de que la Reserva Federal no ajustará la política monetaria hasta, al menos, noviembre.

Los datos semanales de solicitudes de subsidio por desempleo indicarán si los despidos han aumentado como consecuencia de la desaceleración que sugieren otros datos de alta frecuencia. Todo apunta a que las solicitudes iniciales descenderán hasta 345 mil frente a las 353 mil de la semana pasada. Las cifras de costes laborales unitarios del segundo trimestre, que se publicarán a la misma hora, podrían ser más interesantes de lo habitual, dado el interés que suscitan las presiones inflacionarias, mientras que los datos de pedidos de bienes industriales de julio se publicarán a las 16:00 horas (CET).

Más tarde tendremos las comparecencias de Raphael Bostic y Mary Daly, presidentes de las Fed de Atlanta y San Francisco.

“Ida” impacta contra Nueva York

Los coletazos del huracán Ida han azotado la ciudad de Nueva York, causando al menos ocho muertos y provocando el estado de emergencia a ambos lados del río Hudson.

Los daños incluyeron cortes de electricidad generalizados, como en Nueva Orleans el fin de semana, ya que los tremendos aguaceros han causado grandes inundaciones.

También se han emitido avisos climatológicos en Pensilvania y gran parte de Nueva Inglaterra.

Las acciones apuntan a una apertura al alza

El S&P y el Nasdaq tocaron máximos récord el jueves, impulsados por ganancias en el sector de energía y por expectativas de que la Reserva Federal mantendrá una política monetaria ultra expansiva en medio de indicios de una desaceleración en la recuperación económica.

El sector energético subió, revirtiendo la mayor parte de las pérdidas sufridas en los primeros tres días de la semana. El desempeño del jueves se vio impulsado por el alza del dos por ciento de los precios del petróleo en Estados Unidos.

Cabot Oil & Gas Corp (NYSE:COG) y Occidental Petroleum Corp (NYSE:OXY) fueron las empresas que más subieron, mientras que las grandes petroleras Exxon Mobil (NYSE:XOM) y Chevron Corp (NYSE:CVX) también registraron sólidas ganancias.

El índice tecnológico entró en territorio negativo, ya que algunas de las mayores empresas del sector vieron frenado su reciente impulso alcista.

Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Facebook Inc (NASDAQ:FB) y Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc, propietaria de Google, se hundieron. Una notable excepción fue Netflix Inc (NASDAQ:NFLX), que alcanzó un máximo histórico intradía.

En el frente de los datos, el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de beneficios por desempleo disminuyó la semana pasada, aunque la atención se centra en el informe mensual de empleo del Departamento del Trabajo del viernes, que podría preparar el escenario para la reunión de política de la Fed de este mes.

De acuerdo a los datos extraoficiales de cierre, el Promedio Industrial Dow Jones ganó 12.92 puntos, o un 0.29 por ciento, a 4,537.01 puntos, mientras que el Nasdaq Composite ganó 129.38 puntos, o un 0.37 por ciento, a 35,441.91 unidades. El Dow Jones subió 21.15 puntos, o un 0.14 por ciento, hasta los 15,330.53 puntos.

Wall Street ha alcanzado constantemente máximos históricos en las últimas semanas debido a que una sólida temporada de ganancias corporativas y las esperanzas de un apoyo continuo del banco central apuntalaron la confianza, mientras los datos muestran que el crecimiento económico de Estados Unidos después de la pandemia comenzaba a desacelerarse.

Sin embargo, estrategas dijeron que las acciones podrían alejarse de esos máximos a medida que el repunte de las ganancias corporativas pierda su velocidad y la presión se acumule sobre la Fed para que reduzca su masivo estímulo monetario.

La debilidad del dólar impulsa el euro y las criptomonedas

El euro registra máximos de tres semanas frente al dólar, ya que el mercado ha empezado a tener en cuenta la posibilidad de que el Banco Central Europeo reduzca sus compras de bonos.

El BCE había aumentado el ritmo de compra de activos en el marco de su programa de emergencia pandémica en primavera, para contrarrestar la subida de los tipos a largo plazo provocada por la reactivación de las economías de Estados Unidos y la zona euro. Las especulaciones sobre la posibilidad de que el banco revierta esa medida han aumentado desde que las cuentas de su última reunión de política monetaria reconocieran la posibilidad de que la inflación –que alcanzó en agosto máximos de 13 años en el tres por ciento– se dispare demasiado, o durante demasiado tiempo.

El movimiento del euro es parte del patrón de debilidad adoptado por el dólar desde el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, el viernes. Eso se ha ampliado también a las criptodivisas, que han subido un cinco por ciento o más en las últimas horas.

Alibaba aporta dinero para apoyar el impulso de la “prosperidad común”

El precio de la depuración del gigante tecnológico chino está cada vez más claro, y cada vez es más evidente. Alibaba anunció el jueves que destinará 100 millardos de yuanes de aquí a 2025 en apoyo del nuevo impulso del Gobierno hacia la “prosperidad común”, informa el diario Zhejiang Daily.

