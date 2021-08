China y su interés económico en tierras afganas

Se estima que Afganistán tiene billones de dólares en metales de tierras raras, y países, como China podrían estar muy interesados en estas materias primas, advierte Shamaila Khan, directora de Deuda de Mercados Emergentes de AllianceBernstein, en declaraciones a CNBC.

Los talibanes tomaron el control de Afganistán este pasado fin de semana y China puede tratar de aliarse con este grupo islamista, algo a lo que la comunidad internacional debería reaccionar, advierte esta experta.

Y es que son varios los medios que destacan que Pekín tiene los ojos puestos en utilizar Afganistán como país estratégico, una vez que las tropas estadounidenses abandonen el país por completo.

Solo unas horas después de que los talibanes invadieron Afganistán, una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino dijo que Pekín estaba listo para una “transición amistosa con Afganistán”.

Según el diario estatal chino South China Morning Post, el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, habló por teléfono el lunes con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, para conversar sobre cómo los dos países podrían trabajar juntos para lograr un “transición suave” para Afganistán.

“Pekín está dispuesto a cooperar, pero Washington tendría que reducir la presión”, apunta el diario, que también informa de que Wang había hablado anteriormente con su homólogo ruso, Sergey Lavrov, y ambas partes acordaron que Pekín y Moscú deberían intensificar su comunicación y coordinación sobre la situación de Afganistán.

En una ráfaga de llamadas telefónicas diplomáticas, Blinken también habló con Lavrov, así como con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, y los ministros de Relaciones Exteriores de Pakistán, Reino Unido y Turquía.

Los metales de tierras raras en Afganistán podrían valer entre US$1 y US$3 billones en 2020, según un informe de la revista de noticias The Diplomat, que cita a Ahmad Shah Katawazai, exdiplomático de la embajada afgana en Washington D. C. Un informe de la organización de noticias estadounidense The Hill a principios de este año estimó el valor en alrededor de US$3 billones.

Afganistán tiene elementos de tierras raras como lantano, cerio, neodimio y vetas de aluminio, oro, plata, zinc, mercurio y litio, según Katawazai. Las tierras raras se utilizan en la fabricación desde productos electrónicos hasta vehículos eléctricos, satélites y aviones.

El diario chino Global Times ha señalado que el país puede “contribuir a la reconstrucción y el desarrollo de la posguerra, impulsando proyectos bajo la Iniciativa de la Franja y la Ruta propuesta por China”. El gigante asiático tiene en marcha un plan de inversión en infraestructura para construir rutas ferroviarias, viales, marítimas y de otro tipo que se extienden desde China hasta Asia Central, África y Europa.

“Así que debería haber presión sobre China si van a hacer alianzas con los talibanes para generarles ayuda económica, que lo hagan en términos internacionales”, dijo Khan. Ella estaba respondiendo a una pregunta sobre la motivación comercial detrás del asentimiento de China a los talibanes un día después de que los militantes tomaran el control del país, dados los billones de dólares en tierras raras allí. En la actualidad, China domina el mercado de tierras raras a nivel mundial.

La Fed está en proceso de guardar sus herramientas

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que el organismo está en proceso de eliminar las herramientas que se debieron aplicar debido a la emergencia provocada por la pandemia del COVID-19.

Aunque Powell no hizo mayores referencias sobre la política monetaria, se espera que en el último trimestre del año, la Fed comience a desmontar su programa de compra de bonos mensual, aplicado desde el año pasado como estrategia para estimular la recuperación de la economía.

Cepa Delta y recuperación

Sin embargo, aclaró que todavía falta para que Estados Unidos regrese a los indicadores que ostentaba antes de la llegada del COVID: “La economía de Estados Unidos aún no ha vuelto a los niveles previos a la pandemia”, dijo Powell.

Reiteró que todavía es necesario una recuperación mayor en el empleo. La cantidad de desempleados en Estados Unidos está en alrededor de los 9 millones, lejos de los 5.7 millones de personas activas sin trabajo que se registraban antes de la pandemia.

“Millones de personas en puestos de trabajo del sector servicios siguen sin trabajo, eso es una parte de la recuperación que está lejos de estar completa”, puntualizó el funcionario.

Con respecto al aumento exponencial de los contagios por la variante Delta, Powell indicó que todavía no se puede determinar si afectará a la economía, pero sin duda la nueva cepa perturba el ritmo de la recuperación.

“La pandemia sigue ensombreciendo la actividad económica. Todavía no puedo declarar la victoria”, dijo el funcionario.

“Parece que el virus continuará en nuestras vidas por un tiempo y no está claro si el aumento en la variante del coronavirus Delta tendrá un impacto en la economía”, agregó.

Moderna sigue al alza

Moderna (MX:MRNA) sigue sumando noticias positivas esta semana: Reino Unido aprobó el uso de su vacuna contra el COVID-19 para los adolescentes entre 12 a 17 años, y Estados Unidos evalúa aprobar una tercera dosis después de los ocho meses de la segunda inyección, según reportes extraoficiales.

La acción de la empresa en biotecnología saltaba 5.2 por ciento a mediodía, cotizando en US$393.36 y perfilándose a recuperar los US$400, después de perderlos la semana pasada.

El regulador sanitario británico autorizó dos meses después de aprobarle a Pfizer (NYSE:PFE) y BioNTech el uso de su vacuna en niños y jóvenes.

